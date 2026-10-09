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Железнодорожный рекорд FESCO
09.10.2026

Аналитический дайджест SeaNews, 5-9 октября 2026

    • Мировой контейнерный рынок

    Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 40, 2026

    На 40 неделе 2026 года ставки фрахта почти на всех основных трейдах снизились.

    ZIM повысил прогноз на итоги 2026 года

    ZIM Integrated Shipping Services Ltd. повысил прогноз на финансовые итоги 2026 года на фоне сохранения благоприятной рыночной конъюнктуры и высоких фрахтовых ставок.

    Оборот мировых контейнерных линий, 8 месяцев 2026

    Суммарный объем глобальных морских контейнерных перевозок по итогам января-августа 2026 года составил 132,5 млн TEU.

     

    Российский транспортный сектор

    Итоги первого месяца обязательного электронного документооборота

    За первый месяц обязательного электронного документооборота в грузоперевозках через государственную информационную систему электронных перевозочных документов (ГИС ЭПД) оформлено более 39 млн документов.

    Регионы-лидеры по погрузке на жд, сентябрь 2026

    Рейтинг регионов, которые стали лидерами по отгрузке грузов по железной дороге по итогам сентября 2026 года.

    Грузопоток через МАПП Забайкальск за 9 месяцев 2026

    За 9 месяцев 2026 года через многосторонний автомобильный пункт пропуска Забайкальск прошло 2,4 млн тонн грузов.

    Железнодорожный рекорд FESCO

    Транспортная группа FESCO в сентябре отправила рекордные 20 контейнерных поездов с импортными грузами из Владивостока в Санкт-Петербург. 

     

    Товарооборот

    Импорт арахиса через Петербург

    Наибольшие объемы поставок приходились на Бразилию.

     

    Порты

    Грузооборот речных портов Китая в январе-июле 2026

    Грузооборот всех портов Китая в январе-июле этого года вырос на 1,3% по сравнению с показателем аналогичного периода 2025 года.

     

    Фрахтовый рынок

    Обновлен сервис FREIGHTMarket

    Загружены обновленные данные ставок линий со сроком валидности октябрь 2026 года и статистика судозаходов за сентябрь 2026 года.

    Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря, 41 неделя, 2026

    Каспийский рынок продолжает демонстрировать стремительный рост ставок. 

    Ставки на контейнерные перевозки Владивосток – Хошимин, октябрь 2026

    По данным аналитического облачного онлайн-сервиса SeaNews FREIGHTMarket, в октябре этого года ставка на LI-FO перевозку 40-футового HC-контейнера из Владивостока в Хошимин (Вьетнам) составляет в среднем 1463 доллара. 

     

    Бункерный рынок

    Обзор мирового рынка бункеровки. 40 неделя 2026

    На 40 неделе 2026 года в Роттердаме цена на высокосернистый мазут (HSFO) повысилась.

    Обзор рынка бункерного топлива в портах России. 41 неделя 2026

    На 41 неделе 2026 года цены на все виды бункерного топлива в исследуемых портах снизились.

     

    Фото: Владивостокский морской рыбный порт


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