Регионы-лидеры по погрузке на жд, сентябрь 2026

ОАО «Российские железные дороги» опубликовало в своем макс-канале рейтинг регионов, которые стали лидерами по отгрузке грузов по железной дороге по итогам сентября 2026 года.

С точки зрения объемов в первую тройку вошли:

Кемеровская область, отгрузившая 16,3 млн тонн;

Свердловская область – 4,1 млн тонн;

Красноярский край – 3,4 млн тонн.

Самую высокую динамику в июле показали:

Орловская область – рост на 70% за счет увеличения в 2,4 раза отправок зерна и Карачаево-Черкесская Республика – рост на 70% за счет наращивания в 1,8 раза выросла погрузки цемента,

Тверская область – рост на 45% за счет увеличения в 1,6 раза отправок продукции лесопромышленного комплекса,

Смоленская область – рост на 39% благодаря наращиванию в 1,4 раза отгрузки химических и минеральных удобрений.

Фото: РЖД