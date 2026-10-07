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Жд перевозки Россия – Киргизия
07.10.2026

Регионы-лидеры по погрузке на жд, сентябрь 2026

    • ОАО «Российские железные дороги» опубликовало в своем макс-канале рейтинг регионов, которые стали лидерами по отгрузке грузов по железной дороге по итогам сентября 2026 года.

    С точки зрения объемов в первую тройку вошли:

    • Кемеровская область, отгрузившая 16,3 млн тонн;
    • Свердловская область – 4,1 млн тонн;
    • Красноярский край – 3,4 млн тонн.

    Самую высокую динамику в июле показали:

    • Орловская область – рост на 70% за счет увеличения в 2,4 раза отправок зерна и Карачаево-Черкесская Республика – рост на 70% за счет наращивания в 1,8 раза выросла погрузки цемента,
    • Тверская область – рост на 45% за счет увеличения в 1,6 раза отправок продукции лесопромышленного комплекса,
    • Смоленская область – рост на 39% благодаря наращиванию в 1,4 раза отгрузки химических и минеральных удобрений.

    Фото: РЖД


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