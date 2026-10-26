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РЖД контрейлеры
26.10.2026

Контрейлерные перевозки по сети РЖД, 9 месяцев 2026

    • За 9 месяцев 2026 года по сети российских железных дорог перевезено 1244 вагона с контрейлерами, на 1,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили Российские железные дороги в своем макс-канале.

    Росту объемов, пояснили в компании, способствовала в частности технология включения одиночных и групп вагонов с контрейлерами в состав контейнерных поездов, что позволяет существенно сократить сроки доставки.

    РЖД прорабатывают организацию закольцованных контрейлерных маршрутов, связывающих Москву и Санкт-Петербург с Забайкальском, а также перевозок температурных грузов с использованием генераторного оборудования, чтобы расширить географию сервиса и привлечь на железную дорогу дополнительные грузопотоки с автомобильного транспорта.

    Фото: РЖД


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