За 9 месяцев 2026 года по сети российских железных дорог перевезено 1244 вагона с контрейлерами, на 1,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили Российские железные дороги в своем макс-канале.

Росту объемов, пояснили в компании, способствовала в частности технология включения одиночных и групп вагонов с контрейлерами в состав контейнерных поездов, что позволяет существенно сократить сроки доставки.

РЖД прорабатывают организацию закольцованных контрейлерных маршрутов, связывающих Москву и Санкт-Петербург с Забайкальском, а также перевозок температурных грузов с использованием генераторного оборудования, чтобы расширить географию сервиса и привлечь на железную дорогу дополнительные грузопотоки с автомобильного транспорта.

Фото: РЖД