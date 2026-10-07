Импорт арахиса через Петербург

По состоянию на 1 октября с начала 2026 года в испытательной лаборатории Санкт-Петербургского филиала ФГБУ «ЦОК АПК» исследовано 1,4 тыс. партий импортного арахиса общим объемом 98,4 тыс. тонн, сообщили SeaNews в филиале.

Наибольшие объемы поставок приходились на Бразилию (66,1 тыс. тонн), Аргентину (16,1 тыс. тонн), Парагвай (8,4 тыс. тонн) и Индию (6,1 тыс. тонн). Также арахис импортировался из Вьетнама, Китая, Никарагуа и Узбекистана.

Безопасность партий регламентируется показателями, установленными техническим регламентом Таможенного союза ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна». Специалисты проводят исследования на наличие ГМО, радионуклидов, микотоксинов, вредной примеси, остаточного содержания пестицидов, а также зараженности вредителями запасов.

Арахис (земляной орех), пояснили в Санкт-Петербургском филиале ФГБУ «ЦОК АПК», ботанически относится к семейству бобовых, а не к орехам, как принято считать, его ближайшими родственниками являются соя и чечевица. Ядра арахиса используются при производстве масла, в кондитерской и косметической промышленности и других отраслях.

За 9 месяцев 2026 года несоответствия требованиям техрегламента выявлены в партиях арахиса из Бразилии, Аргентины, Индии и Парагвая: обнаружены вредители запасов, также установлено превышение по влажности и содержанию афлатоксина В1.

Информация о выявленных несоответствиях направлена в Северо-Западное межрегиональное управление Россельхознадзора для принятия мер реагирования.

Фото: Санкт-Петербургский филиал ФГБУ «ЦОК АПК»