Аналитический дайджест SeaNews, 28 октября — 2 октября 2026

Мировой контейнерный рынок
Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 39, 2026
На 39 неделе 2026 года ставки фрахта демонстрируют разнонаправленную динамику.
7-10 месяцев на ликвидацию заторов в портах Азии
Вследствие задержек из оборота фактически изъято 8,5% глобального контейнерного флота, или порядка 3 млн TEU.
Российский транспортный сектор
Грузы РЖД, 9 месяцев 2026: минус 0,7%
По итогам 9 месяцев 2026 года погрузка на сети РЖД снизилась на 0,7% по сравнению с аналогичным показателем 2025 года.
ФГК увеличила погрузку на Дальнем Востоке
Погрузка в полувагоны выросла на 38%.
5 из 6 автоперевозчиков не используют электронную транспортную накладную
Среди экспедиторов на конец сентября подпись есть у 26%, среди грузовладельцев — у 19,7%.
Товарооборот
Грузоперевозки по жд между Россией и Евросоюзом, январь-июль 2026
Объем грузовых перевозок по железной дороге между Россией и Евросоюзом в январе-июле 2026 года составил 1,1 млн тонн.
Жд перевозки в сообщении с Китаем, 8 месяцев 2026
По сети РЖД в сообщении с КНР в январе-августе 2026 года перевезено 130,2 млн тонн.
За семь месяцев 2026 года в Сибирский федеральный округ импортировано 462 тонны натурального кофе.
Фрахтовый рынок
Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря, 40 неделя, 2026
В Каспийском регионе ставки фрахта продолжают расти уже несколько недель подряд.
Загружены обновленные данные ставок линий со сроком валидности октябрь 2026 года.
Бункерный рынок
Обзор мирового рынка бункеровки. 39 неделя 2026
В Пусане за HSFO давали на 2,3% меньше, чем на предыдущей неделе.
Обзор рынка бункерного топлива в портах России. 40 неделя 2026
На 40 неделе 2026 года цены почти на все виды бункерного топлива в исследуемых портах подросли.
Фото: Shipspotting / Viktor