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7-10 месяцев на ликвидацию заторов в портах Азии
02.10.2026

Аналитический дайджест SeaNews, 28 октября — 2 октября 2026

    • Мировой контейнерный рынок

    Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 39, 2026

    На 39 неделе 2026 года ставки фрахта демонстрируют разнонаправленную динамику.

    7-10 месяцев на ликвидацию заторов в портах Азии

    Вследствие задержек из оборота фактически изъято 8,5% глобального контейнерного флота, или порядка 3 млн TEU.

     

    Российский транспортный сектор

    Грузы РЖД, 9 месяцев 2026: минус 0,7%

    По итогам 9 месяцев 2026 года погрузка на сети РЖД снизилась на 0,7% по сравнению с аналогичным показателем 2025 года.

    ФГК увеличила погрузку на Дальнем Востоке

    Погрузка в полувагоны выросла на 38%.

    5 из 6 автоперевозчиков не используют электронную транспортную накладную

    Среди экспедиторов на конец сентября подпись есть у 26%, среди грузовладельцев — у 19,7%.

     

    Товарооборот

    Грузоперевозки по жд между Россией и Евросоюзом, январь-июль 2026

    Объем грузовых перевозок по железной дороге между Россией и Евросоюзом в январе-июле 2026 года составил 1,1 млн тонн.

    Жд перевозки в сообщении с Китаем, 8 месяцев 2026

    По сети РЖД в сообщении с КНР в январе-августе 2026 года перевезено 130,2 млн тонн.

    Импорт кофе в Сибирь

    За семь месяцев 2026 года в Сибирский федеральный округ импортировано 462 тонны натурального кофе.

     

    Фрахтовый рынок

    Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря, 40 неделя, 2026

    В Каспийском регионе ставки фрахта продолжают расти уже несколько недель подряд.

    Обновлен сервис FREIGHTMarket

    Загружены обновленные данные ставок линий со сроком валидности октябрь 2026 года.

     

    Бункерный рынок

    Обзор мирового рынка бункеровки. 39 неделя 2026

    В Пусане за HSFO давали на 2,3% меньше, чем на предыдущей неделе.

    Обзор рынка бункерного топлива в портах России. 40 неделя 2026

    На 40 неделе 2026 года цены почти на все виды бункерного топлива в исследуемых портах подросли.

     

    Фото: Shipspotting / Viktor

     


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