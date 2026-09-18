Аналитический дайджест SeaNews, 14-18 сентября 2026

Мировой контейнерный рынок

Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 37, 2026

На 37 неделе 2026 года ставки фрахта почти на все направления увеличились.

COSCO больше не крупнейший внутриазиатский оператор

Maersk обошел COSCO и стал крупнейшим оператором на высококонкурентном внутриазиатском рынке.

Российский транспортный сектор

Грузоперевозки по МТК «Север – Юг», 8 месяцев 2026

Перевозки грузов по МТК «Север – Юг» продолжают расти, сообщили «Российские железные дороги».

Товарооборот

Экспорт кондитерской продукции из Уральского региона

С начала 2026 года предприятия Урала экспортировали свыше 367 тонн продукции, включающей шоколад и изделия на основе какао-бобов.

Экспорт кормов для животных из Сибири

За 7 месяцев 2026 года сибирские экспортеры направили за рубеж 2,65 тыс. тонн сухих и влажных кормов для кошек и собак.

Фрахтовый рынок

Обновлен сервис FREIGHTMarket

Загружены обновленные данные ставок линий со сроком валидности конец сентября 2026 года.

Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря, 38 неделя, 2026

В Каспийском регионе ставки фрахта продолжают устойчиво расти уже несколько недель подряд.

Фрахтовый рынок Дальнего Востока, неделя 38, 2026

Фрахтовые ставки на перевозку зерновых балкерами из порта Владивосток в направлении южных портов и северных портов Китая подросли.

Фрахтовый рынок Балтийского моря, неделя 38, 2026

На 38 неделе 2026 года фрахтовые ставки на перевозку зерновых грузов балкерами из исследуемых балтийских относительно прошлой недели относительно прошлой недели увеличились.

Бункерный рынок

Обзор мирового рынка бункеровки. 37 неделя 2026

На 37 неделе 2026 года в Роттердаме цена на высокосернистый мазут (HSFO) повысилась на 1,4%.

Обзор рынка бункерного топлива в портах России. 38 неделя 2026

Цены подросли.

Фото: Мурманский транспортный филиал ГМК«Норильский никель»