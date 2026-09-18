Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Дизель-электроход «Норникеля» в Шанхае
18.09.2026

Аналитический дайджест SeaNews, 14-18 сентября 2026

    • Мировой контейнерный рынок

    Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 37, 2026

    На 37 неделе 2026 года ставки фрахта почти на все направления увеличились.

    COSCO больше не крупнейший внутриазиатский оператор

    Maersk обошел COSCO и стал крупнейшим оператором на высококонкурентном внутриазиатском рынке.

     

    Российский транспортный сектор

    Грузоперевозки по МТК «Север – Юг», 8 месяцев 2026

    Перевозки грузов по МТК «Север – Юг» продолжают расти, сообщили «Российские железные дороги».

     

    Товарооборот

    Экспорт кондитерской продукции из Уральского региона

    С начала 2026 года предприятия Урала экспортировали свыше 367 тонн продукции, включающей шоколад и изделия на основе какао-бобов.

    Экспорт кормов для животных из Сибири

    За 7 месяцев 2026 года сибирские экспортеры направили за рубеж 2,65 тыс. тонн сухих и влажных кормов для кошек и собак. 

     

    Фрахтовый рынок

    Обновлен сервис FREIGHTMarket

    Загружены обновленные данные ставок линий со сроком валидности конец сентября 2026 года.

    Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря, 38 неделя, 2026

    В Каспийском регионе ставки фрахта продолжают устойчиво расти уже несколько недель подряд.

    Фрахтовый рынок Дальнего Востока, неделя 38, 2026

    Фрахтовые ставки на перевозку зерновых балкерами из порта Владивосток в направлении южных портов и северных портов Китая подросли.

    Фрахтовый рынок Балтийского моря, неделя 38, 2026

    На 38 неделе 2026 года фрахтовые ставки на перевозку зерновых грузов балкерами из исследуемых балтийских относительно прошлой недели относительно прошлой недели увеличились.

     

    Бункерный рынок

    Обзор мирового рынка бункеровки. 37 неделя 2026

    На 37 неделе 2026 года в Роттердаме цена на высокосернистый мазут (HSFO) повысилась на 1,4%.

    Обзор рынка бункерного топлива в портах России. 38 неделя 2026

    Цены подросли.

     

    Фото: Мурманский транспортный филиал ГМК«Норильский никель»


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    07.08.2026
    Аналитический дайджест SeaNews, 3-7 августа 2026
    Статистика и аналитика на сайте SeaNews на 32 неделе 2026 года
    АналитикадайджестСтатистика
    0
    15.05.2026
    Аналитические дайджест SeaNews, 12-15 мая 2026
    Статистика и аналитика на сайте SeaNews на 20 неделе 2026 года
    АналитикадайджестСтатистика
    0
    26.06.2026
    Аналитический дайджест SeaNews, 22-26 июня 2026
    Статистика и аналитика на сайте SeaNews на 26 неделе 2026 года
    АналитикадайджестСтатистика
    0
    16.01.2026
    Аналитический дайджест SeaNews, 12-16 января 2026
    Статистика и аналитика на сайте SeaNews на 3 неделе 2026 года
    АналитикадайджестСтатистика
    0
    27.02.2026
    Аналитический дайджест SeaNews, 24-27 февраля 2026
    Статистика и аналитика на сайте SeaNews на 9 неделе 2026 года
    АналитикадайджестСтатистика
    0
    22.05.2026
    Аналитический дайджест SeaNews, 18-22 мая 2026
    Статистика и аналитика на сайте SeaNews на 21 неделе 2026 года
    АналитикадайджестСтатистика
    0


  •  



    • Контейнерные перевозки Показать всё
    18.09.2026 FESCO открыла контейнерный терминал в Батайске
    17.09.2026 Ставки из Китая на максимуме
    17.09.2026 COSCO больше не крупнейший внутриазиатский оператор
    16.09.2026 Первый собственный рейс ГК «Дело» из Китая по СМП
    15.09.2026 Обновлен сервис FREIGHTMarket
    15.09.2026 Корейский контейнеровоз прошел в Европу по Севморпути
    Госрегулирование Показать всё
    18.09.2026 Вынутый при дноуглублении грунт предлагают отдавать регионам
    17.09.2026 Утверждена обновленная Стратегия развития таможенной службы до 2030 года
    14.09.2026 Завершен аудит дноуглубительных работ на внутренних водных путях
    09.09.2026 Расширен перечень случаев, когда допускаются бумажные накладные
    08.09.2026 Цифровизация таможенных операций в повестке ВЭФ
    31.08.2026 9,7 млрд рублей на субсидирование жд перевозок сельхозпродукции
    Вакансии Показать всё

    Подходящих материалов не найдено
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •