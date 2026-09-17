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Экспорт кормов для животных из Сибири
17.09.2026

Экспорт кормов для животных из Сибири

    • За 7 месяцев 2026 года сибирские экспортеры направили за рубеж 2,65 тыс. тонн сухих и влажных кормов для кошек и собак. Общая стоимость товаров составила 494,5 млн рублей.

    По информации Федеральной таможенной службы, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года физический объем поставок вырос на 12%.

    Основным покупателем сибирских кормов для животных стал Казахстан – на его долю пришлось 86% всех партий. Также продукция поставлялась в Киргизию, Белоруссию и Армению.

    Ведущими экспортерами выступили предприниматели Алтайского края, обеспечив 91% всего объема поставок. Они увеличили отгрузки на 20% по сравнению с прошлым годом. Кроме того, экспорт осуществляли организации Новосибирской (5%) и Омской (4%) областей.

    Фото: ФТС


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