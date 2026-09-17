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Обзор мирового рынка бункеровки. 37 неделя 2026
17.09.2026

Обзор мирового рынка бункеровки. 37 неделя 2026

    • На 37 неделе 2026 года, по данным Oil Monster на 12 сентября, в Роттердаме цена на высокосернистый мазут (HSFO) повысилась на 1,4% и составляла $571, на низкосернистый мазут (VLSFO), напротив, понизилась, но незначительно, — на 0,8% до $681. MGO стоил $1355, на 1% дешевле, чем неделей ранее.

    В порту Стамбул, по данным Oil Monster, стоимость HSFO составляла $549, на VLSFO находилась на уровне $832, как и неделей ранее. Стоимость MGO не изменилась и находилась на уровне $702.

    В Пусане за HSFO давали на 1,8% меньше, чем на предыдущей неделе, — $697. VLSFO стоил $951, на 0,4% дешевле, чем на 36 неделе, MGO подешевел на 0,2% до $1320.

    В порту Пирей за HSFO давали $на 3,9% больше, чем неделей ранее, — 722,25. Цена VLSFO составляла $903,75, на 4,2% больше. Цена на MGO повысилась на 7,1 и была на уровне $1826,75.

    В Сингапуре стоимость HSFO снизилась и составляла $644. За VLSFO давали на 2,1% больше, чем на предыдущей неделе, — $853. MGO подорожал на 8,6 до $1664,75.

    Напоминаем, что стоимостные показатели даны на основании платформы Oil Monster. Реальные цены предложения и контрактов могут отличаться от этих значений как в бОльшую, так и в меньшую сторону.

    Просим наших читателей обратить внимание, что данная информация не является коммерческим предложением и не может быть примером для сравнения в коммерческих спорах и арбитражных разбирательствах.

    Фото: Sea Trade


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