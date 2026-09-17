Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря, 38 неделя, 2026
17.09.2026

Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря, 38 неделя, 2026

  • Станьте нашим подписчиком, чтобы получить доступ к отраслевым аналитическим  материалам.
    Купить подписку
    Что дает подписка на SeaNews?

    Доступ к регулярной и оперативной аналитике и статистике рынка морских грузовых перевозок.

    Доступ к регулярно обновляемым онлайн аналитическим сервисам ПОРТСТАТ(являются прекрасным и незапаздывающим индикатором рынка морских перевозок в т.ч. в Вашем регионе).

    Доступ к ежемесячно обновляемому аналитическому сервису FREIGHTMarket содержащему актуальные ставки и аналитику контейнерных линий в портах РФ.

    Доступ к уникальным авторским аналитическим материалам сайта SeaNews.

    Архив сайта с 2000 года и полнотекстовый поиск откроет для Вас ретроспективу происходившего в отрасли.

    Примеры аналитических материалов, состав и периодичность выпуска смотрите здесь

    Наши подписчики:


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    30.01.2026
    Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, неделя 5, 2026
    Ставки снижаются третью неделю подряд.
    Только для подписчиков
    2026индекс Drewry WCIКонтейнерные перевозкиФрахтовые ставки
    0
    27.03.2026
    Грузооборот Арктического бассейна в феврале 2026 в деталях
    Увеличился на 20,2%.
    Только для подписчиков
    2026Арктический бассейнГрузооборотПОРТСТАТ
    0
    29.06.2026
    Контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна в мае 2026 увеличился на 13%
    Импорт увеличился на 34,7%, каботаж сократился на 5,6%.
    2026Дальневосточный бассейнКонтейнерооборотПОРТСТАТ
    0
    30.01.2026
    Фрахтовый рынок Дальнего Востока, неделя 5, 2026
    Ставки подросли.
    Только для подписчиков
    2026Дальний ВостокзерновыеФрахтовые ставки
    0
    01.04.2026
    Грузооборот Каспийского бассейна в феврале 2026 вырос на 32,7%
    Экспорт увеличился на 1,9%, транзит – на 1,6%, каботаж – в 9 раз
    2026ГрузооборотКаспийский бассейнПОРТСТАТ
    0
    22.04.2026
    Грузооборот Азово-Черноморского бассейна в марте 2026 повысился на 18,7%
    Экспорт увеличился на 29,2%.
    2026Азово-Черноморский бассейнГрузооборотПОРТСТАТ
    0


  •  



    • Контейнерные перевозки Показать всё
    17.09.2026 COSCO больше не крупнейший внутриазиатский оператор
    16.09.2026 Первый собственный рейс ГК «Дело» из Китая по СМП
    15.09.2026 Обновлен сервис FREIGHTMarket
    15.09.2026 Корейский контейнеровоз прошел в Европу по Севморпути
    14.09.2026 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 37, 2026
    11.09.2026 Новое решение для грузов из Индии
    Госрегулирование Показать всё
    14.09.2026 Завершен аудит дноуглубительных работ на внутренних водных путях
    09.09.2026 Расширен перечень случаев, когда допускаются бумажные накладные
    08.09.2026 Цифровизация таможенных операций в повестке ВЭФ
    31.08.2026 9,7 млрд рублей на субсидирование жд перевозок сельхозпродукции
    27.08.2026 Тарифные квоты на импорт мяса и молочной сыворотки
    26.08.2026 Изменения в законодательстве в части автоперевозок
    Вакансии Показать всё

    Подходящих материалов не найдено
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •