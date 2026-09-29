Жд перевозки в сообщении с Китаем, 8 месяцев 2026

По сети РЖД в сообщении с КНР в январе-августе 2026 года перевезено 130,2 млн тонн, на 5,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Контейнерные перевозки, как сообщила компания в своем макс-канале, достигли 2,4 млн TEU (+12,8%).

В Китай отправлено 113,5 млн тонн грузов (+3,7%), в том числе 71,7 млн тонн каменного угля (+6,1%), 10,5 млн тонн железной руды (-1,6%), 8,8 млн тонн нефтяных грузов (+4,3%), 4,1 млн тонн удобрений (+8,4%).

Из Китая в Россию перевезено 16,7 млн тонн грузов (+18,3%), в том числе 3,4 млн тонн химикатов (+17,4%), 2,4 млн тонн промтоваров (+23,3%), 1,5 млн тонн цветной руды (+13,3%), 1,5 млн тонн автомобилей и комплектующих (+55,6%).

Через порты в сообщении с КНР перевезено 92 млн тонн (+9%), через погранпереходы – 38,2 млн тонн (-2,6%).

Среди сухопутных пунктов пропуска лидирует Забайкальск, через который в обоих направлениях проследовало 16 млн тонн грузов (+5,2%). Контейнерные перевозки через погранпереход выросли на 27,6%, до 414 тыс. ДФЭ.

Среди припортовых станций лидируют Ванино – 18,9 млн тонн (+21,9%) и Находка Восточная – 18,2 млн тонн (+36,2%).

Фото: РЖД