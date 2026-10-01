Импорт кофе в Сибирь

За семь месяцев 2026 года в Сибирский федеральный округ импортировано 462 тонны натурального кофе, сообщила Федеральная таможенная служба в своем макс-канале. Основную долю (84%) составила арабика – как молотая, так и в зернах.

Более половины всего объема обеспечила Бразилия. Всего же кофе в СФО поставляют из 15 стран, включая Колумбию, Гватемалу, Мексику, Эфиопию, Вьетнам и Кению.

Лидером по импорту стала Новосибирская область: на нее пришлось 82% от общего объема (382 тонны). В тройку лидеров также вошли Красноярский край (43 тонны) и Иркутская область (37 тонн).

Поставки растворимого кофе заметно уступают: с начала года ввезено 153 тонны. При этом основную часть готового продукта – почти 148 тонн – составляют кофейные напитки «3 в 1» и «2 в 1» в стиках. Основным поставщиком такой продукции в Сибирь остается Вьетнам.

«Должностные лица Сибирского ЦЭДа ориентированы на совершение таможенных операций в отношении продовольственных товаров в приоритетном порядке. В среднем в 2026 году партии импортного кофе выпускались в течение 2 часов с момента получения деклараций», – отметил начальник Сибирской электронной таможни Егор Вегнер.

Фото: ФТС