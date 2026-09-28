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Обзор мирового рынка бункеровки. 39 неделя 2026
28.09.2026

Обзор мирового рынка бункеровки. 39 неделя 2026

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