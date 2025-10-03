Аналитический дайджест SeaNews, 29 сентября — 3 октября 2025

Мировой контейнерный рынок

Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 39, 2025

На 39 неделе 2025 года ставки почти на всех исследуемых трейдах продолжили снижаться.

Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, неделя 40, 2025

Мировой контейнерный индекс Drewry WCI (World Container Index) на 40 неделе 2025 года снизился относительно показателя прошлой недели на 5%.

Российский транспортный сектор

Грузооборот Арктического бассейна в августе 2025 в деталях

В августе 2025 года доля Арктического бассейна в общем грузообороте всех морских портов России соответствовала 7,9%.

Грузооборот Арктического бассейна в августе 2025: снизилась перевалка угля и кокса

В августе 2025 года грузооборот портов Арктического бассейна снизился на 19,3% относительно показателя августа 2024 года.

Контейнерооборот Каспийского бассейна в августе 2025 в деталях

Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, импорт увеличился на 31,6%.

Погрузка на экспорт по жд железной руды, 8 месяцев 2025

В январе-августе 2025 года погрузка железной руды на экспорт на сети РЖД выросла на 22,7%.

Жд экспорт в направлении Казахстана вырос – РЖД

Железнодорожные перевозки на экспорт через российско-казахстанские погранпереходы в январе-августе выросли на 3,8% к аналогичному периоду прошлого года.

Контейнерооборот Каспийского бассейна в августе 2025 снизился на 10%

Доля Каспийского бассейна в общем контейнерообороте всех морских портов России в августе 2025 года соответствовала 0,2%.

Экспорт по жд черных металлов, 8 месяцев 2025

Перевозки чёрных металлов на экспорт в августе 2025 года выросли на 14,4% до 2,2 млн тонн.

Грузы РЖД, 9 месяцев 2025: снижение на 6,7%

Несмотря на сокращение разрыва, по большинству номенклатурных позиций по-прежнему наблюдается отрицательная динамика.

Грузооборот Каспийского бассейна в августе 2025 в деталях

В августе 2025 года грузооборот портов Каспийского бассейна вырос на 42,9% относительно показателя августа 2024 года.

РЖД о перевозках морепродуктов с Дальнего Востока

Перевозки тихоокеанских морепродуктов из Приморья по сети РЖД за август 2025 года выросли на 18,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Товарооборот

Грузовые автоперевозки между Россией и Евросоюзом, январь-июль 2025

По данным Евростата, объем грузовых автоперевозок между Россией и Евросоюзом в январе-июле 2025 года составил 1,64 млн тонн.

Китай увеличивает импорт уральского шоколада – ФТС

Продажи шоколада, произведенного в Уральском федеральном округе, в 2025 году выросли на 38%.

Грузоперевозки трубопроводным транспортом между РФ и ЕС, январь-июль 2025

По данным Евростата, объем грузоперевозок трубопроводным транспортом между Россией и Евросоюзом в январе-июле 2025 года составил 15 млн тонн

Морской экспорт удобрений из РФ в ЕС, январь-июль 2025

По скорректированным данным Евростата, российский морской экспорт удобрений в страны Евросоюза в январе-июле 2025 года составил чуть больше 2,7 млн тонн.

Товарооборот Россия – США в январе-июле 2025 года

Товарооборот вырос на 29,7%.

Фрахтовый рынок

Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря, 40 неделя, 2025

На 39 неделе в Азово-Черноморском регионе ставки фрахта снова резко увеличились.

Фрахтовый рынок Черного моря, 40 неделя, 2025

На 40 неделе фрахтовые ставки на перевозку зерна из порта Новороссийск партиями 50 тыс. тонн судами типа Panamax подросли, партиями 30 тыс. тонн судами типа Handymax относительно прошлой недели не изменились.

Фрахтовый рынок Балтийского моря, неделя 40, 2025

На 40 неделе фрахтовые ставки на перевозку зерновых грузов балкерами из исследуемых балтийских портов относительно прошлой недели увеличились лишь на одном направлении.

Фрахтовый рынок Дальнего Востока, неделя 40, 2025

Фрахтовые ставки на перевозку зерновых грузов в объеме 4,5 тыс. тонн из порта Владивосток в направлении северных портов Китая находятся на уровне низких двадцатых.

Бункерный рынок

Обзор рынка бункерного топлива в портах России. 40 неделя 2025

На 40 неделе 2025 года цены на все виды бункерного топлива во всех исследуемых портах пошли вверх.

Фото: Росморпорт