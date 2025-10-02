Информационно-аналитическое агентство
Контейнерооборот Каспийского бассейна в августе 2025 в деталях
02.10.2025

Контейнерооборот Каспийского бассейна в августе 2025 снизился на 10%

    • В августе 2025 года контейнерооборот портов Каспийского бассейна снизился относительно показателя августа 2024 года на 10%.

    Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, импорт увеличился на 31,6%. В каботаже было перевалено на 6,7% больше, чем годом ранее. Экспорт снизился на 36,7%.

    Доля Каспийского бассейна в общем контейнерообороте всех морских портов России в августе 2025 года соответствовала 0,2%.

    Груженых контейнеров было обработано на 36,7% меньше, чем в августе 2024 года. Груженых рефконтейнеров не было.

    61,1% груженых контейнеров прошло в импорте, 31,5% – в экспорте, 7,3% – в каботаже.

    Перевалка порожних контейнеров выросла на 29,5%.

    В отчетном месяце доля порта Астрахань в общем контейнерообороте Каспийского бассейна составляла 61,9%, Оля перевалил 31,8%.

    Новости по теме
    06.05.2025
    Фрахтовый рынок Дальнего Востока, неделя 18, 2025
    Ставки снизились
    Только для подписчиков
    2025Дальний ВостокЗерновые грузыКитай
    0
    27.06.2025
    Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, 26 неделя 2025
    Ставки падают
    Только для подписчиков
    2025индекс Drewry WCIмировой контейнерный индекс
    0
    27.01.2025
    Обзор мирового рынка бункеровки. 5 неделя 2025
    Цены на бункерное топливо демонстрируют разнонаправленную динамику
    Только для подписчиков
    2025Бункерное топливоглобальный рынокОбзор
    0
    26.06.2025
    Фрахтовый рынок Черного моря, 26 неделя, 2025
    Ставки на отдельные направления повысились.
    Только для подписчиков
    2025Зерновые грузыФрахтовые ставкиФрахтовый рынок
    0
    22.05.2025
    Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря, 21 неделя, 2025
    Ставки прежние
    Только для подписчиков
    2025Азовское мореЗерновые грузыФрахтовые ставки
    0
    25.09.2025
    Грузооборот Дальневосточного бассейна в августе 2025 в деталях
    Грузооборот увеличился на 12,3%.
    Только для подписчиков
    2025ГрузооборотДальневосточный бассейнПОРТСТАТ
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    02.10.2025 Комплекс для обслуживания спецтехники на ПЛП
    02.10.2025 Контейнерооборот Каспийского бассейна в августе 2025 снизился на 10%
    02.10.2025 Новый интермодальный железнодорожно-автомобильный маршрут
    01.10.2025 Жд экспорт в направлении Казахстана вырос – РЖД
    01.10.2025 Рускон запустил жд перевозки с Дальнего Востока по России
    Госрегулирование Показать всё
    01.10.2025 Назначения в ФТС
    01.10.2025 Продлен временный запрет на экспорт бензина
    26.09.2025 Россия и Судан подписали Меморандум о взаимопонимании в области транспорта
    25.09.2025 На автомобильном пункте пропуска Верхний Ларс будет запущена процедура электронной очереди
    22.09.2025 В рамках нового нацпроекта разработают пообъектный план подъема затонувших судов
    18.09.2025 Правительство выделит 1,5 млрд руб. на организацию работы центров поддержки экспорта
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
