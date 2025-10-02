Контейнерооборот Каспийского бассейна в августе 2025 снизился на 10%

В августе 2025 года контейнерооборот портов Каспийского бассейна снизился относительно показателя августа 2024 года на 10%.

Более подробная аналитика доступна по ПОДПИСКЕ. Подписаться Реклама. ООО «Си Ньюс». ERID:Kra23UgKi

Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, импорт увеличился на 31,6%. В каботаже было перевалено на 6,7% больше, чем годом ранее. Экспорт снизился на 36,7%.

Доля Каспийского бассейна в общем контейнерообороте всех морских портов России в августе 2025 года соответствовала 0,2%.

Груженых контейнеров было обработано на 36,7% меньше, чем в августе 2024 года. Груженых рефконтейнеров не было.

61,1% груженых контейнеров прошло в импорте, 31,5% – в экспорте, 7,3% – в каботаже.

Перевалка порожних контейнеров выросла на 29,5%.

В отчетном месяце доля порта Астрахань в общем контейнерообороте Каспийского бассейна составляла 61,9%, Оля перевалил 31,8%.

Более подробная статистика контейнерооборота портов доступна по подписке.

Реклама. ООО «Си Ньюс». ERID:Kra23UgKi