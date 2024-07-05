Аналитический дайджест SeaNews, 1-5 июля 2024

Мировой контейнерный рынок

Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, 26 неделя 2024

По данным аналитического агентства Drewry, мировой контейнерный индекс Drewry WCI (World Container Index) на 26 неделе 2024 года вырос по сравнению с прошлой неделей на 4% до 5318 долларов за 40-футовый контейнер.

Российский транспортный сектор

Грузооборот Балтийского бассейна в мае 2024: выросла перевалка сжиженного газа

В мае 2024 года доля Балтийского бассейна в общем грузообороте всех морских портов России соответствовала 29,5%.

Контейнерооборот Азово-Черноморского бассейна в мае 2024 в деталях

В мае 2024 года контейнерооборот портов Азово-Черноморского бассейна увеличился на 2,8% относительно показателя мая 2023 года.

Контейнерооборот Азово-Черноморского бассейна в мае увеличился на 2,8%

Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, экспорт вырос на 10,5%.

Грузооборот портов Азово-Черноморского бассейна в мае 2024 в деталях

В структуре грузооборота портов Азово-Черноморского бассейна более половины приходилось на нефтеналивные грузы.

Грузооборот портов Азово-Черноморского бассейна в мае 2024: выросла перевалка сахара

В мае 2024 года грузооборот портов Азово-Черноморского бассейна снизился на 12,9% относительно показателя аналогичного месяца прошлого года.

Контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна в мае 2024 в деталях

В мае 2024 года контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна увеличился на 0,8% относительно показателя мая 2023 года и составил 214,6 тыс. TEU.

Контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна в мае 2024 вырос на 0,8%

Перевалка порожних контейнеров увеличилась на 25,9%.

Грузооборот Дальневосточного бассейна в мае 2024 в деталях

Импорт увеличился на 2,6% до 1,5 млн тонн.

Грузы РЖД, 6 месяцев 2024: растут зерно и удобрения

По итогам 6 месяцев 2024 года погрузка на сети РЖД снизилась на 3% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года и составила 600,3 млн тонн.

Грузооборот Дальневосточного бассейна в мае 2024: снизилась перевалка руды

В мае 2024 года грузооборот портов Дальневосточного бассейна снизился на 2,1% относительно показателя аналогичного месяца прошлого года.

Контейнерооборот Арктического бассейна в мае 2024 в деталях

Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, бОльшая часть контейнеров прошла в каботаже.

Товарооборот РФ

Морской экспорт нефти и нефтепродуктов из РФ в ЕС, 4 месяца 2024

Самая крупная поставка нефти и нефтепродуктов из России в Евросоюз была в феврале этого года – 1,2 млн тонн.

Товарооборот Россия – Япония в январе-мае 2024 года

По данным Trade Statistics of Japan, товарооборот между Россией и Японией в январе-мае 2024 года снизился на 27,8% относительно показателя аналогичного периода прошлого года до 491,2 млрд иен.

Импорт фармацевтической продукции из Евросоюза в РФ, январь-апрель 2024

По данным Евростата, импорт фармацевтической продукции из Евросоюза в Россию в январе-апреле 2024 года в денежном выражении составил 2,8 млрд евро, что на 13,5% меньше, чем за первые 4 месяца 2023 года.

Импорт одежды из ЕС в РФ, январь-апрель 2024

Основными поставщиками одежды из ЕС в РФ в отчетном периоде были Италия, Германия и Литва.

Товарооборот Россия – Турция в январе-мае 2024 года

Поставки товаров из Турции в Россию сократились на 27,9% до 3,5 млрд долларов.

Товарооборот Россия – Азербайджан в январе-мае 2024 года

Отгрузки из России в Азербайджан уменьшились на 1,3% до 1,3 млрд долларов.

Российский экспорт овощей и корнеплодов в ЕС, январь-апрель 2024

По данным Евростата, российский экспорт овощей и корнеплодов в Евросоюз в январе-апреле 2024 года составил 148,3 тыс. тонн на сумму 49,2 млн евро.

Товарооборот Россия – Южная Корея в январе-мае 2024 года

По данным Таможенной службы Республики Корея, товарооборот между Россией и Южной Кореей в январе-мае 2024 года снизился на 31,9% относительно показателя января-мая прошлого года до 4,9 млрд долларов.

Фрахтовый рынок

Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 26, 2024

На 26 неделе 2023 года на всех исследуемых трейдах, в том числе на внутриазиатском, наблюдается рост ставок.

Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря. Неделя 27, 2024

Спрос на зерно в Турции остается крайне низким, основные отправки идут на арабские страны Средиземного моря.

Фрахтовый рынок Черного моря, неделя 27, 2024

На 27 неделе фрахтовые ставки на перевозку зерна балкерами из порта Новороссийск во всех направлениях выросли относительно уровня прошлой недели.

Фрахтовый рынок Балтийского моря, неделя 27, 2024

На 27 неделе фрахтовые ставки на перевозку зерновых грузов балкерами из балтийских портов относительно прошлой недели показали разнонаправленную динамику.

Фрахтовый рынок Дальнего Востока, неделя 27, 2024

На 27 неделе фрахтовые ставки на перевозку балкерами из порта Владивосток в направлении северных и южных портов Китая показали разнонаправленную динамику.

Бункерный рынок

Обзор мирового рынка бункеровки. 27 неделя 2024

На 27 неделе 2024 года цены на бункерное топливо во исследуемых портах показали разнонаправленную динамику.

Обзор рынка бункерного топлива в портах России. 27 неделя 2024

На 27 неделе 2024 года цены на мазут и газойль практически во всех исследуемых портах России поднялись.

Фото: РЖД