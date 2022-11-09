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Вьетнамских специалистов не пустили на корейские верфи
09.11.2022

Вьетнамских специалистов не пустили на корейские верфи


    • Корейские верфи продолжают испытывать нехватку рабочей силы, однако власти Южной Кореи отказали во въезде 1,1 тыс. сварщикам из Вьетнама из-за якобы поддельных виз и документов, подтверждающих квалификацию, сообщает Maritime Executive.

    Правительство Вьетнама предупредило корейские власти о возможных мошеннических действиях одной из вьетнамских компаний по подбору персонала. Предполагается, что она набирала рабочих, которые не соответствуют требованиям трудового законодательства Кореи, а оно требует, чтобы иностранные рабочие имели двухлетний опыт работы и прошли квалификационный тест для получения визы.

    Власти Южной Кореи заявили, что продолжают работать с Вьетнамом, но в то же время начинают набор сварщиков из Таиланда, Шри-Ланки и Индонезии.

    Ожидается, что уже в этом месяце на верфях Hyundai Heavy Industries будут работать еще 550 иностранных специалистов из Индонезии, Китая, Узбекистана и Вьетнама (по данным на середину года, в HHI работали порядка 800 иностранцев), а концу года – до 2 тыс. «В целом на конец августа судостроительная отрасль Южной Кореи сообщила о найме 3,8 тыс. иностранных рабочих», – пишет Maritime Executive.

    Всего же, по прогнозам экспертов, к середине 2023 года корейским верфям не будет хватать порядка 10 тыс. специалистов.

    Напомним, весной этого года на фоне всплеска заказов на строительство судов и дефицита рабочей силы правительство Южной Кореи планировало к работам привлечь иностранцев, упростив им въезд в страну, а также запустить программы по субсидированию обучения молодых специалистов. Весной Сеул объявил о новых правилах безвизового въезда для иностранных специалистов и готовности выдать 4,4 тыс. разрешений на работу.

    В судостроительной отрасли Южной Кореи также стоит проблема старения кадров. Так, специалистов возрастом от 20 до 30 лет всего 30%, в то время как количество специалистов в возрасте 60 лет за последние пять лет удвоилось.

    Фото: DSME


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