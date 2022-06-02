ВМТП принял первый контейнеровоз нового регулярного морского сервиса FESCO

Во Владивостокский морской торговый порт прибыл контейнеровоз A HOUOU. Это первый судозаход нового регулярного морского сервиса FESCO Vietnam Direct Line(FVDL), который соединяет порты Вьетнама и ВМТП. Об этом сообщается на сайте ВМТП.

Морская линия обслуживается флотом FESCO и работает по маршруту Владивосток — Хайфон (Вьетнам) — Хошимин (Вьетнам) — Нинбо (Китай) — Владивосток. Транзитное время в пути из портов Вьетнама в ВМТП составляет 9–12 суток.

Контейнеровоз «A HOUOU» вместимостью 850 TEU с продукцией вьетнамских производителей (одежда, продукты питания, кофе, сантехника) отправился в первый рейс из Хошимина во Владивосток 20 мая и прибыл в ВМТП 31 мая. Ранее это же судно доставило во Вьетнам российские экспортные грузы – древесину, косметику, продукты питания и полимерную продукцию.

Фото: ВМТП