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ВМТП принял первый контейнеровоз нового регулярного морского сервиса FESCO
02.06.2022

ВМТП принял первый контейнеровоз нового регулярного морского сервиса FESCO

    • Во Владивостокский морской торговый порт прибыл контейнеровоз A HOUOU. Это первый судозаход нового регулярного морского сервиса FESCO Vietnam Direct Line(FVDL), который соединяет порты Вьетнама и ВМТП. Об этом сообщается на сайте ВМТП.

    Морская линия обслуживается флотом FESCO и работает по маршруту Владивосток — Хайфон (Вьетнам) — Хошимин (Вьетнам) — Нинбо (Китай) — Владивосток. Транзитное время в пути из портов Вьетнама в ВМТП составляет 9–12 суток.

    Контейнеровоз «A HOUOU» вместимостью 850 TEU с продукцией вьетнамских производителей (одежда, продукты питания, кофе, сантехника) отправился в первый рейс из Хошимина во Владивосток 20 мая и прибыл в ВМТП 31 мая. Ранее это же судно доставило во Вьетнам российские экспортные грузы – древесину, косметику, продукты питания и полимерную продукцию.

    Фото: ВМТП


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