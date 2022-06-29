Литва пошла дальше

После введенного Вильнюсом ограничения для поставок товаров, попавших под санкции Евросоюза, идущих в Калининградскую область транзитом через территорию Литвы по железной дороге и автомобильным транспортом, прибалтийская страна взялась за газ. Сейм Литвы законодательно запретил импорт российского природного газа, за исключением его транзита в Калининградскую область, сообщается на портале парламента республики.

В документе отмечается, что в соответствии с положениями закона газотранспортная система страны и Клайпедский терминал сжиженного природного газа (Klaipedos nafta) будут доступны только поставщикам из стран, «не представляющих угрозы национальной безопасности, за исключением поставщиков, транспортирующих газ транзитом в Калининград».

Напомним, что поставки газа в Калининградскую область через Литву идут по газопроводу Минск – Вильнюс – Каунас – Калининград. В апреле Вильнюс отказался от поставок газа через эту газотранспортную систему, заместив выпадающие объемы поставками СПГ через терминал в Клайпеде. При этом транзиту газа в Калининград Литва не препятствовала.

Правительство Литвы заверяет, что страна полностью обеспечивает себя газом через терминал Klaipedos nafta. Поставки СПГ также осуществлялись из России. Небольшие партии СПГ в Клайпеду поставлялись из порта Высоцк, где расположен завод «Новатэка» по среднетоннажному сжижению газа «Криогаз Высоцк», но 3 марта этого года прием грузов «Новатэка» на СПГ-терминале был приостановлен.

Вопрос с обеспечением газом Калининградской области остается открытым, поскольку насколько тверда будет Литва в своем нынешнем решении, покажет время.

В случае дальнейших недружественных действий со стороны Литвы у Калининграда есть свой терминал по приему сжиженного природного газа «Маршал Василевский». Однако, по словам чиновников, обеспечивать всю область сжиженным природным газом будет дорого.

Фото: Газпром