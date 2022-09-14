Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Из эстонского порта Мууга в Литву отправился «янтарный» поезд
14.09.2022

Из эстонского порта Мууга в Литву отправился «янтарный» поезд


    • 13 сентября от железнодорожной станции в порту Мууга (Эстония) в тестовом режиме отправился «янтарный» поезд. Как сообщается на сайте порта, проект «Amber Train» создаст железнодорожный коридор для грузовых перевозок между Северной и Западной Европой через страны Балтии.

    По словам министра экономики и инфраструктуры Эстонии Рийны Сиккут, проект «Amber Train» особенно актуален для страны, во время, когда в мире меняются торговые потоки и транспортные коридоры. «Янтарный поезд» даст дополнительную возможность развивать грузовые перевозки и не зависеть от России», — сказала она.

    «Сегодня мы совершаем пробную поездку – посмотрим, как сработают погрузка товаров, пограничные операции и обмен документами и данными», – подчеркнул председатель правления AS Operail Рауль Тоомсалу, руководитель проекта «Amber Train».

    Планируется, что поезд будет курсировать по маршруту Мууга-Каунас-Мууга два раза в неделю.

    В порту отмечают, что потенциальными клиентами «янтарного» жд сервиса могут стать компании, которые планируют экспортировать товары из стран Северной Европы или Эстонии в Западную Европу и наоборот. «До сих пор товары, перевозимые морем из Финляндии в Эстонию, а также товары, перевозимые из Эстонии, перемещались через страны Балтии в основном на большегрузах. Целью проекта «Amber Train» является доставка этих товаров по железной дороге», — говорится в пресс-релизе.

    Партнерами по проекту «Amber Train» также являются Эстонские железные дорог, латвийские и литовские компании LDZ Cargo и LTG Cargo, терминал HHLA TK Estonia в Мууге и Kaunas Intermodal Terminal в Литве.

    Фото: порт Мууга


  • Статистика всех портов и стивидоров России


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    25.07.2022
    Литва возобновляет жд транзит на Калининград
    «Литовские железные дороги» с 22 июля возобновили доставку санкционных грузов из РФ в Калининград, […]
    КалининградКалининградский транзитЛитваСанкции
    0
    22.06.2022
    О ситуации в пунктах пропуска в Калининградской области
    Через таможенные посты Калининградской областной таможни, расположенные на российско-польском и российско-литовском участках границы, за […]
    АвтотранспортКалининградЛитваограничение
    0
    27.07.2022
    Первая партия подсанкционного цемента прибыла транзитом через Литву в Калининград
    После введения ограничений на транзит в Калининград прибыли первые 60 вагонов с цементом, сообщает […]
    Железная дорогаКалининградЛитваСанкции
    0
    26.08.2022
    Страны ЕАЭС согласовали инфраструктурные проекты в сфере транспорта
    На заседании Евразийского межправительственного совета, который прошел 25-26 августа в Чолпон-Ате (Кыргызская Республика), рассмотрели […]
    TransportЕАЭСЕЭКПроект
    0
    23.08.2022
    Японцы разрабатывают плавучую установку для хранения и регазификации аммиака
    NYK Line, Nihon Shipyard Co., Ltd. (NSY), ClassNK, и IHI Corporation (IHI) подписали соглашение […]
    NYKАммиакИнновацииПлавучая установка
    0
    30.06.2022
    В Калининград доставлена первая партия грузов, ограниченных к транзиту через Литву
    Новейший паром «Маршал Рокоссовский» обеспечил доставку в Калининградскую область первой партии грузов, ограниченных к […]
    автомобильно-железнодорожный паромКалининградЛитваОграничения
    0


  •  



  • статистика таможни





    • Контейнерные перевозки Показать всё
    14.09.2022 TOP-5 речных портов Китая по контейнерообороту в январе-июле 2022
    13.09.2022 Контейнерооборот лидеров, 8 месяцев 2022
    13.09.2022 «Дело» стало владельцем 61,5% Global Ports
    12.09.2022 Железнодорожные контейнеры, 8 месяцев 2022: растут перевозки строительных грузов
    12.09.2022 TOP-15 морских контейнерных портов Китая в январе-июле 2022
    12.09.2022 Лидеры Финляндии, 8 месяцев 2022
    Госрегулирование Показать всё
    13.09.2022 Курсы по подготовке специалистов в сфере ДОПОГ
    13.09.2022 Обновлена Стратегия агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов
    12.09.2022 Россия, Азербайджан и Иран подписали декларацию о развитии транспортного коридора «Север – Юг»
    08.09.2022 Совещание по Новороссийскому транспортному узлу
    02.09.2022 Ограничен личный прием граждан в Балтийской таможне
    02.09.2022 В.Путин пообещал перебросить свободные суда с Черного моря на Балтику
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    13.08.2020 Вакансия судового агента в MSC на Дальнем Востоке
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
  • Войти