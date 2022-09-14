Из эстонского порта Мууга в Литву отправился «янтарный» поезд

13 сентября от железнодорожной станции в порту Мууга (Эстония) в тестовом режиме отправился «янтарный» поезд. Как сообщается на сайте порта, проект «Amber Train» создаст железнодорожный коридор для грузовых перевозок между Северной и Западной Европой через страны Балтии.

По словам министра экономики и инфраструктуры Эстонии Рийны Сиккут, проект «Amber Train» особенно актуален для страны, во время, когда в мире меняются торговые потоки и транспортные коридоры. «Янтарный поезд» даст дополнительную возможность развивать грузовые перевозки и не зависеть от России», — сказала она.

«Сегодня мы совершаем пробную поездку – посмотрим, как сработают погрузка товаров, пограничные операции и обмен документами и данными», – подчеркнул председатель правления AS Operail Рауль Тоомсалу, руководитель проекта «Amber Train».

Планируется, что поезд будет курсировать по маршруту Мууга-Каунас-Мууга два раза в неделю.

В порту отмечают, что потенциальными клиентами «янтарного» жд сервиса могут стать компании, которые планируют экспортировать товары из стран Северной Европы или Эстонии в Западную Европу и наоборот. «До сих пор товары, перевозимые морем из Финляндии в Эстонию, а также товары, перевозимые из Эстонии, перемещались через страны Балтии в основном на большегрузах. Целью проекта «Amber Train» является доставка этих товаров по железной дороге», — говорится в пресс-релизе.

Партнерами по проекту «Amber Train» также являются Эстонские железные дорог, латвийские и литовские компании LDZ Cargo и LTG Cargo, терминал HHLA TK Estonia в Мууге и Kaunas Intermodal Terminal в Литве.

Фото: порт Мууга