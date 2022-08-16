Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Ограничения на эстонской границе
16.08.2022

Ограничения на эстонской границе


    • С 16.08.2022 на неопределенный срок закрыто перемещение через российско-эстонскую границу в районе Ивангород-Нарва (МАПП Ивангород).

    Как сообщили SeaNews в Северо-Западном таможенном управлении, по информации эстонской стороны, ограничения на въезд и выезд грузовых и легковых транспортных средств, а также физических лиц связаны с обновлением программных средств.

    Кингисеппская таможня рекомендует перевозчикам и гражданам учитывать сложившуюся ситуацию при выборе места пересечения границы.

    Фото: сайт Росгранстроя

     


  • Статистика всех портов и стивидоров России


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    08.04.2022
    Финляндия и Эстония соображают плавучий СПГ-терминал на двоих
    Министерство финансов Финляндии поручило газотранспортной компании Gasgrid Finland Oy изучить возможности и провести переговоры об аренде плавучего СПГ-терминала (FSRU).
    СПГ-терминалФинляндияЭстония
    0
    27.07.2022
    Импорт через МАПП Забайкальск увеличился
    За первое полугодие 2022 года сотрудники таможенного поста международного автомобильного пункта пропуска Забайкальск оформили […]
    ЗабайкальскИмпортМАППТаможенный пост
    0
    02.06.2022
    «Альфа» и «Браво» приступили к работе в Мууге
    На терминале HHLA TK Estonia в Мууге ввели в эксплуатацию краны, прибывшие в июле […]
    КраныМуугаЭстония
    0
    11.08.2022
    Tallinna Sadam вышел из управления порта Пальяссааре
    Транспортный департамент Эстонии удовлетворил ходатайство Таллиннского порта и OÜ Hundipea и осуществил смену портового оператора Пальяссааре. С […]
    AS Tallinna SadamЭстония
    0


  •  



  • статистика таможни





    • Контейнерные перевозки Показать всё
    15.08.2022 Соответствие линий расписанию повышается
    15.08.2022 Контейнерооборот лидеров, 7 месяцев 2022
    15.08.2022 Атомный контейнеровоз «Севморпуть» выполнил программу субсидируемого каботажного рейса
    15.08.2022 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 32, 2022
    12.08.2022 Безработные контейнеровозы, по состоянию на 1 августа 2022 года
    12.08.2022 Отправки ускоренными контейнерными поездами из Китая в Российскую Федерацию и Республику Беларусь, июль 2022
    Госрегулирование Показать всё
    09.08.2022 Бизнесу предоставят госгарантии по инфраструктурным кредитам
    08.08.2022 Установлены временные квоты на вывоз серы для минеральных удобрений
    08.08.2022 Минсельхоз может пересмотреть планы по экспорту зерна
    05.08.2022 РФ определит порядок прохождения иностранных военных кораблей через внутренние морские воды Севморпути
    04.08.2022 Утвержден план развития Севморпути
    03.08.2022 Упрощен порядок компенсации затрат на транспортировку высокотехнологичной продукции
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    13.08.2020 Вакансия судового агента в MSC на Дальнем Востоке
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
  • Войти