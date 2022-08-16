Ограничения на эстонской границе

С 16.08.2022 на неопределенный срок закрыто перемещение через российско-эстонскую границу в районе Ивангород-Нарва (МАПП Ивангород).

Как сообщили SeaNews в Северо-Западном таможенном управлении, по информации эстонской стороны, ограничения на въезд и выезд грузовых и легковых транспортных средств, а также физических лиц связаны с обновлением программных средств.

Кингисеппская таможня рекомендует перевозчикам и гражданам учитывать сложившуюся ситуацию при выборе места пересечения границы.

Фото: сайт Росгранстроя