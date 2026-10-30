Аналитический дайджест SeaNews, 26-30 октября 2026

Мировой контейнерный рынок

Top 26-50 контейнерных линий, Q3 2026

По состоянию на 1 октября 2026 года в рейтинге крупнейших контейнерных линий, занимающих в мировой табели о рангах места с 26 по 50, произошли некоторые изменения.

Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 43, 2026

На 42 неделе 2026 года ставки фрахта снизились.

Контейнерооборот линий через порты Прибалтики, Q3 2026

По итогам 9 месяцев 2026 года суммарный оборот груженых контейнеров через три крупнейших контейнерных порта Прибалтики был на 3,1% больше, чем за аналогичный период 2025 года.

Российский транспортный сектор

Мурманский балкерный терминал увеличил перевалку аммофоса

Мурманский балкерный терминал за январь-сентябрь 2026 года погрузил на суда 1,12 млн тонн аммофоса.

Контрейлерные перевозки по сети РЖД, 9 месяцев 2026

За 9 месяцев 2026 года по сети российских железных дорог перевезено 1244 вагона с контрейлерами.

ВМРП увеличил контейнерооборот

Доля ВМРП в совокупном контейнеропотоке через Владивосток увеличилась с 21,4% в прошлом году до 22,7% в текущем.

Товарооборот

Грузоперевозки по жд между Россией и Евросоюзом, январь-август 2026

Объем грузовых перевозок по железной дороге между Россией и Евросоюзом в январе-августе 2026 года составил почти 1,2 млн тонн.

Импорт экзотических фруктов через Шереметьево

За первые 9 месяцев 2026 года Шереметьевская таможня оформила порядка 3 тыс. тонн импортных экзотических фруктов

Финансы

HHLA снижает прогноз на итоги 2026

Правление Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) изменило прогноз на финансовые итоги 2026 года в сторону снижения.

Фрахтовый рынок

Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря, 44 неделя, 2026

По данным брокерской компании Sea Lines, на 44 неделе ситуация в Азово-Черноморском регионе остается без изменений.

Бункерный рынок

Обзор рынка бункерного топлива в портах России. 43 неделя 2026

На 43 неделе 2026 года цены на все виды бункерного топлива в исследуемых портах снова увеличились.

Обзор мирового рынка бункеровки. 43 неделя 2026

На 43 неделе 2026 года в Роттердаме цена на высокосернистый мазут (HSFO) повысилась.

Обзор рынка бункерного топлива в портах России. 44 неделя 2026

На 44 неделе 2026 года цены на HSFO и VLSFO в исследуемых портах снова увеличились, а цены на морской газойль пошли вниз.

Фото: FESCO