Аналитический дайджест SeaNews, 26-30 октября 2026

Мировой контейнерный рынок
Top 26-50 контейнерных линий, Q3 2026
По состоянию на 1 октября 2026 года в рейтинге крупнейших контейнерных линий, занимающих в мировой табели о рангах места с 26 по 50, произошли некоторые изменения.
Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 43, 2026
На 42 неделе 2026 года ставки фрахта снизились.
Контейнерооборот линий через порты Прибалтики, Q3 2026
По итогам 9 месяцев 2026 года суммарный оборот груженых контейнеров через три крупнейших контейнерных порта Прибалтики был на 3,1% больше, чем за аналогичный период 2025 года.
Российский транспортный сектор
Мурманский балкерный терминал увеличил перевалку аммофоса
Мурманский балкерный терминал за январь-сентябрь 2026 года погрузил на суда 1,12 млн тонн аммофоса.
Контрейлерные перевозки по сети РЖД, 9 месяцев 2026
За 9 месяцев 2026 года по сети российских железных дорог перевезено 1244 вагона с контрейлерами.
ВМРП увеличил контейнерооборот
Доля ВМРП в совокупном контейнеропотоке через Владивосток увеличилась с 21,4% в прошлом году до 22,7% в текущем.
Товарооборот
Грузоперевозки по жд между Россией и Евросоюзом, январь-август 2026
Объем грузовых перевозок по железной дороге между Россией и Евросоюзом в январе-августе 2026 года составил почти 1,2 млн тонн.
Импорт экзотических фруктов через Шереметьево
За первые 9 месяцев 2026 года Шереметьевская таможня оформила порядка 3 тыс. тонн импортных экзотических фруктов
Финансы
HHLA снижает прогноз на итоги 2026
Правление Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) изменило прогноз на финансовые итоги 2026 года в сторону снижения.
Фрахтовый рынок
Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря, 44 неделя, 2026
По данным брокерской компании Sea Lines, на 44 неделе ситуация в Азово-Черноморском регионе остается без изменений.
Бункерный рынок
Обзор рынка бункерного топлива в портах России. 43 неделя 2026
На 43 неделе 2026 года цены на все виды бункерного топлива в исследуемых портах снова увеличились.
Обзор мирового рынка бункеровки. 43 неделя 2026
На 43 неделе 2026 года в Роттердаме цена на высокосернистый мазут (HSFO) повысилась.
Обзор рынка бункерного топлива в портах России. 44 неделя 2026
На 44 неделе 2026 года цены на HSFO и VLSFO в исследуемых портах снова увеличились, а цены на морской газойль пошли вниз.
Фото: FESCO