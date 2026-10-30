Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
FESCO контейнеровоз FCDL
30.10.2026

Аналитический дайджест SeaNews, 26-30 октября 2026

    • Мировой контейнерный рынок

    Top 26-50 контейнерных линий, Q3 2026

    По состоянию на 1 октября 2026 года в рейтинге крупнейших контейнерных линий, занимающих в мировой табели о рангах места с 26 по 50, произошли некоторые изменения.

    Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 43, 2026

    На 42 неделе 2026 года ставки фрахта снизились.

    Контейнерооборот линий через порты Прибалтики, Q3 2026

    По итогам 9 месяцев 2026 года суммарный оборот груженых контейнеров через три крупнейших контейнерных порта Прибалтики был на 3,1% больше, чем за аналогичный период 2025 года.

     

    Российский транспортный сектор

    Мурманский балкерный терминал увеличил перевалку аммофоса

    Мурманский балкерный терминал за январь-сентябрь 2026 года погрузил на суда 1,12 млн тонн аммофоса. 

    Контрейлерные перевозки по сети РЖД, 9 месяцев 2026

    За 9 месяцев 2026 года по сети российских железных дорог перевезено 1244 вагона с контрейлерами.

    ВМРП увеличил контейнерооборот

    Доля ВМРП в совокупном контейнеропотоке через Владивосток увеличилась с 21,4% в прошлом году до 22,7% в текущем.

     

    Товарооборот

    Грузоперевозки по жд между Россией и Евросоюзом, январь-август 2026

    Объем грузовых перевозок по железной дороге между Россией и Евросоюзом в январе-августе 2026 года составил почти 1,2 млн тонн.

    Импорт экзотических фруктов через Шереметьево

    За первые 9 месяцев 2026 года Шереметьевская таможня оформила порядка 3 тыс. тонн импортных экзотических фруктов

     

    Финансы

    HHLA снижает прогноз на итоги 2026

    Правление Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) изменило прогноз на финансовые итоги 2026 года в сторону снижения.

     

    Фрахтовый рынок

    Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря, 44 неделя, 2026

    По данным брокерской компании Sea Lines, на 44 неделе ситуация в Азово-Черноморском регионе остается без изменений.

     

    Бункерный рынок

    Обзор рынка бункерного топлива в портах России. 43 неделя 2026

    На 43 неделе 2026 года цены на все виды бункерного топлива в исследуемых портах снова увеличились.

    Обзор мирового рынка бункеровки. 43 неделя 2026

    На 43 неделе 2026 года в Роттердаме цена на высокосернистый мазут (HSFO) повысилась.

    Обзор рынка бункерного топлива в портах России. 44 неделя 2026

    На 44 неделе 2026 года цены на  HSFO и VLSFO в исследуемых портах снова увеличились, а цены на морской газойль пошли вниз.

     

    Фото: FESCO


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    13.02.2026
    Аналитический дайджест SeaNews, 9-13 февраля 2026
    Статистика и аналитика на сайте SeaNews на 7 неделе 2026 года
    АналитикадайджестСтатистика
    0
    29.05.2026
    Аналитический дайджест SeaNews, 25-29 мая 2026
    Статистика и аналитика на сайте SeaNews на 22 неделе 2026 года
    АналитикадайджестСтатистика
    0
    03.04.2026
    Аналитический дайджест SeaNews, 30 марта — 3 апреля 2026
    Статистика и аналитика на сайте SeaNews на 14 неделе 2026 года
    АналитикадайджестСтатистика
    0
    10.07.2026
    Аналитический дайджест SeaNews, 6-10 июля 2026
    Статистика и аналитика на сайте SeaNews на 28 неделе 2026 года
    АналитикадайджестСтатистика
    0
    06.02.2026
    Аналитический дайджест SeaNews, 2-6 февраля 2026
    Статистика и аналитика на сайте SeaNews на 6 неделе 2026 года
    АналитикадайджестСтатистика
    0
    23.01.2026
    Аналитический дайджест SeaNews, 19-23 января 2025
    Аналитика и статистика на сайте SeaNews на 4 неделе 2025 года
    АналитикадайджестСтатистика
    0


  •  



    • Контейнерные перевозки Показать всё
    30.10.2026 FESCO о потенциале перевозок между Россией и Африкой
    30.10.2026 Дополнительное судно на калининградском сервисе «Пеленга»
    30.10.2026 Российским компаниям могут предоставить участок в порту Ломе
    29.10.2026 Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря, 44 неделя, 2026
    29.10.2026 Второй контейнеровоз на сервисе KSDL
    28.10.2026 ВМРП увеличил контейнерооборот
    Госрегулирование Показать всё
    29.10.2026 Участникам таможенного эксперимента упростят жизнь
    29.10.2026 Транспортные соглашения на саммите Россия – Африка
    28.10.2026 В.Путин о проблемах глобального газового рынка
    27.10.2026 Об итогах 75-й сессия Совета Международной программы КОСПАС-САРСАТ
    26.10.2026 В Суэцком канале ужесточаются требования к возрастным судам
    22.10.2026 Новый министр транспорта – биография
    Вакансии Показать всё

    Подходящих материалов не найдено
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •