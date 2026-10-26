Мурманский балкерный терминал (МБТ, входит в группу «Портовый Альянс») за январь-сентябрь 2026 года погрузил на суда 1,12 млн тонн аммофоса. Как сообщили SeaNews в МБТ, терминал показал рост 16,4% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, когда объем перевалки составил 0,96 млн тонн. В сентябре через мощности МБТ на экспорт было отгружено 137 тыс. тонн аммофоса.

Перевалка данного вида азотно-фосфорного удобрения проводится на площадке комплекса минеральных удобрений МБТ с использованием трех складов, закрытых транспортерных линий и станции разгрузки вагонов.

Модернизация комплекса позволила сократить время выгрузки группы вагонов с 45 до 25 минут и увеличить скорость погрузки на суда до 1,4 тыс. тонн в час. В результате его потенциальная пропускная способность выросла до 4,3 млн тонн в год с перспективой дальнейшего увеличения до 6 млн тонн в год.

В настоящее время ведется капитальный ремонт здания станции разгрузки вагонов.

Аммофос остается одной из ключевых позиций в грузовой базе МБТ. Терминал традиционно экспортирует продукцию трех заводов одного производителя. Благодаря схожим гранулометрическим и физико-химическим характеристикам продукции, по запросу клиентов, возможно смешивание аммофоса, прибывающего с разных заводов от одного контрагента. Это повышает гибкость формирования судовых партий и эффективность отгрузки.

Доля аммофоса в структуре грузов комплекса минеральных удобрений за последние пять лет растет. Если в 2020 году из 1,7 млн тонн переваленных грузов на аммофос приходилось 0,43 млн тонн (25%), то к 2025 году этот показатель увеличился до 80% — 1,2 млн тонн из 1,5 млн тонн. По итогам девяти месяцев 2026 года комплекс обработал 1,4 млн тонн грузов, из которых 1,12 млн тонн составил аммофос. Это соответствует 80% от общего грузопотока.

В октябре 2026 года терминал установил новый рекорд суточной погрузки аммофоса — 17 тыс. тонн на судно класса Handysize. Впервые для подачи груза одновременно задействовали мощности двух складов, что позволило поддерживать производительность конвейерной линии на уровне 1,4 тыс. тонн в час.

«Рост перевалки аммофоса на 16,4% за девять месяцев — это результат модернизации нашего комплекса минеральных удобрений, активного взаимодействия с партнерами и слаженной работы всей команды. Сегодня этот груз формирует основу перевалки в данном сегменте, и мы видим устойчивый спрос со стороны покупателей в Южной Америке, прежде всего в Бразилии. Мы продолжим развивать инфраструктуру МБТ, чтобы еще эффективнее использовать потенциал Мурманска как круглогодичной северной площадки для экспорта российской продукции», — отметила директор по производству МБТ Наталья Коробкина.

Фото: МБТ