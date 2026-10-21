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Совещание Технической группы по оценке безопасности и опасности загрязнения химическими веществами IMO
21.10.2026

Совещание Технической группы по оценке безопасности и опасности загрязнения химическими веществами IMO

    • С 12 по 16 октября в штаб-квартире Международной морской организации (ИМО) прошло 32-е совещание Технической группы по оценке безопасности и опасности загрязнения химическими веществами (ESPH 32), сообщил Российский морской регистра судоходства в своем макс-канале.

    Группа функционирует под эгидой Подкомитета по предотвращению загрязнения и реагированию (PPR). В задачи ESPH входит рассмотрение, оценка и классификация представляемых государствами химических веществ с целью категоризации и определения условий их перевозки.

    В ходе работы ESPH 32 были согласованы результаты оценки и требования к перевозке ряда химических веществ наливом, а также поправки к профильным документам IMO.

    Из наиболее важных решений следует отметить одобрение объемного пакета поправок к Международному кодексу постройки и оборудования судов, перевозящих опасные химические грузы наливом (Кодекс МКХ), в части включения новых химических веществ, а также назначения критериев острой ингаляционной токсичности веществ.

    Также по итогам ESPH 32 достигнут значительный прогресс в разработке поправок к Руководству IMO по предварительной оценке жидких веществ, перевозимых наливом (циркуляр МЕРС.1/Circ.512/Rev.1). Изменения призваны актуализировать процедуры оценки жидких веществ с учетом опыта работы Технической группы ESPH за последние годы.

    В совещании принимали участие делегаты 30 государств-членов ИМО, а также представителей межправительственных и неправительственных организаций. В составе российской делегации был представитель Российского морского регистра, старший инженер-инспектор 1 категории Астраханского филиала Павел Дорохов.

    Фото: Российский морской регистр судоходства

     


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