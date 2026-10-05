Контейнер-цистерна НИИ им. ак. В.И.Кузнецова получил свидетельство о допущении

Российский морской регистр судоходства выдал филиалу АО «Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры» – Научно-исследовательскому институту прикладной механики имени академика В.И.Кузнецова комплект типовых Свидетельств о допущении на контейнер-цистерну модели 458.13.100.2020.

Как сообщил Регистр в своем макс-канале, прототип контейнера успешно прошел комплексное освидетельствование, включая проверку на всех этапах производства и испытаний. Процедуры освидетельствования полностью соответствовали требованиям Сборника правил Регистра по контейнерам, а также требованиям Международного кодекса морской перевозки опасных грузов, Международной конвенции по безопасным контейнерам и Таможенной конвенции, касающейся контейнеров.

Освидетельствование проводилось специалистами отдела технического наблюдения за контейнерами Главного управления Российского морского регистра судоходства совместно с Балтийским филиалом Регистра. Полученные свидетельства являются официальным подтверждением соответствия контейнера всем обязательным требованиям. Прототипу контейнера присвоены необходимые номера допущения.

На основании выданных документов предприятие может приступать к серийному выпуску контейнеров-цистерн данной модели. Предприятие-изготовитель получает право устанавливать таблички о допущении на все контейнеры, изготовленные по этому проекту под техническим наблюдением Регистра.

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