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ФТС Шереметьево фрукты
30.10.2026

Импорт экзотических фруктов через Шереметьево

    • За первые 9 месяцев 2026 года Шереметьевская таможня оформила порядка 3 тыс. тонн импортных экзотических фруктов (1360 товарных партий). Как сообщает в своем макс-канале ФТС, этот показатель в два раза превышает данные за аналогичный период прошлого года.

    Наибольшую долю в импорте составили такие фрукты как манго, ананасы, личи, драконий фрукт, папайя и маракуйя. Ключевыми странами-поставщиками экзотических фруктов являются Таиланд, Вьетнам и Китай.

    Учитывая скоропортящийся характер свежих фруктов, их таможенное оформление осуществляется в первоочередном порядке. Данная мера направлена на минимизацию времени прохождения процедур и обеспечение сохранения высокого качества продукции к моменту поступления к конечному потребителю, подчеркнули в ФТС.

    Фото: ФТС


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