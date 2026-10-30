Импорт экзотических фруктов через Шереметьево

За первые 9 месяцев 2026 года Шереметьевская таможня оформила порядка 3 тыс. тонн импортных экзотических фруктов (1360 товарных партий). Как сообщает в своем макс-канале ФТС, этот показатель в два раза превышает данные за аналогичный период прошлого года.

Наибольшую долю в импорте составили такие фрукты как манго, ананасы, личи, драконий фрукт, папайя и маракуйя. Ключевыми странами-поставщиками экзотических фруктов являются Таиланд, Вьетнам и Китай.

Учитывая скоропортящийся характер свежих фруктов, их таможенное оформление осуществляется в первоочередном порядке. Данная мера направлена на минимизацию времени прохождения процедур и обеспечение сохранения высокого качества продукции к моменту поступления к конечному потребителю, подчеркнули в ФТС.

Фото: ФТС