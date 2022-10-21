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Четвертый контейнеровоз для китайского «малыша»
21.10.2022

Четвертый контейнеровоз для китайского «малыша»


    • Китайский контейнерный перевозчик China United Lines (CULines) принял в эксплуатацию контейнеровоз вместимостью 1,9 тыс. TEU. Это замыкающее судно в серии из четырех, заказанных в январе 2021 года на китайской верфи CSSC Whampoa Wenchong Shipyard.

    Контейнеровоз получил название «CUL Laemchabang», его предшественники также носят названия портов – «CUL Nansha», «CUL Yangpu», «CUL Bangkok». Где будет задействовано четвертое судно, перевозчик не сообщает.

    Как отмечают в CULines, эта серия контейнеровозов увеличила собственный флот компании на 18% и в то же время на 20% снизила долю зафрахтованных судов.

    Напомним, ранее CULines специализировалась только на внутриазиатских перевозках. В 2020 году компания вышла на новый для нее маршрут Азия – Европа. На фоне высоких фрахтовых ставок, нехватки провозных мощностей и растущего спроса CULines удалось не только задействовать и увеличить количество небольших контейнеровозов на маршруте, но и повысить частоту рейсов на сервисе. По данным The Loadstar, с 95 места в рейтинге линейных операторов в октябре 2020 года CULines на начало февраля этого года поднялась на 22 место.

    В 2021 году CULines назвали самой быстрорастущей контейнерной линией в плане расширения географии. Всего за полгода компания смогла выйти на несколько новых рынков. Примечательно, что линия в то время задействовала контейнеровозы-малыши на тех маршрутах, где обычно работают суда бОльшей вместимости.


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