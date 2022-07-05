Второй новострой китайского малыша

Китайский контейнерный перевозчик China United Lines (CULines) принял в эксплуатацию контейнеровоз вместимостью 1,9 тыс. TEU. Это второй контейнеровоз из четырех судов, заказанных в январе 2021 года у китайской верфи CSSC Huangpu Wenchong Shipbuilding и построенный на заводе Longxue Plant в Наньше.

Судно получило название «CUL Yangpu», в знак поддержки зоны экономического развития Янпу и порта свободной торговли Хайнань.

«CUL Yangpu» будет задействован на маршруте Южный Китай – Таиланд. Ротация портов следующая: Наньша – Шекоу – Лаем-Чабанг – Бангкок – Лаем-Чабанг – Наньша. Кругорейс составит 14 дней.

Напомним, первый контейнеровоз-новострой – «CUL Nansha» — пополнил флот CULines в июне этого года. Его длина составляет 172 м, ширина – 27,5 м. Контейнеровоз оснащен всевозможными «зелеными» технологиями.

С 2022 по 2024 год CULines намерен увеличивать свой флот, в том числе за счет приобретения судов на вторичном рынке и строительства новых. В общей сложности за этот компания планирует принять 11 контейнеровозов: три новостроя по 1,9 тыс. TEU и два контейнеровоза б/у вместимостью по 2,8 тыс. TEU, которые пополнят флот компании уже в этом году.

Напомним, CU Lines ранее специализировалась только на внутриазиатских перевозках. В 2020 году компания вышла на новый для нее маршрут Азия – Европа. На фоне высоких фрахтовых ставок, нехватки провозных мощностей и растущего спроса CU Lines удалось не только задействовать и увеличить количество небольших контейнеровозов на маршруте, но и увеличить количество рейсов на сервисе.

По данным The Loadstar, с 95 места в рейтинге линейных операторов в октябре 2020 года CULines на начало февраля этого года поднялась на 22 место.

В 2021 году CULines назвали самой быстрорастущей контейнерной линией в плане расширения географии. Всего за полгода компании удалось выйти на несколько новых рынков. Примечательно, что линия задействует контейнеровозы-малыши на тех маршрутах, где обычно работают суда бОльшей вместимости.

Фото: сайт CULines