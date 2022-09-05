DSME сдала в эксплуатацию два танкера-челнока

Южнокорейская верфь Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering (DSME) передала в эксплуатацию два танкера-челнока на СПГ норвежской Knutsen, контракт на строительство которых был подписан два года назад.

Суда вместимостью по 870 тыс. баррелей оснащены системами динамического позиционирования и восстановления летучих органических соединений. Танкеры будут задействованы на транспортировке сырой нефти с месторождений в Северном и Баренцевом морях.

Как заявляют в DSME, строительство танкера-челнока в 1,5 раз дороже крупнотоннажного нефтяного танкера. «Строительство подобных судов сложное, из-за чего наши конкуренты задерживают поставки челноков на несколько месяцев. Нам удалось сдать суда точно в срок», — говорится в заявлении предприятия.

Фото: DSME