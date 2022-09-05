Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
DSME сдала в эксплуатацию два танкера-челнока
05.09.2022

DSME сдала в эксплуатацию два танкера-челнока


    • Южнокорейская верфь Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering (DSME) передала в эксплуатацию два танкера-челнока на СПГ норвежской Knutsen, контракт на строительство которых был подписан два года назад.

    Суда вместимостью по 870 тыс. баррелей оснащены системами динамического позиционирования и восстановления летучих органических соединений. Танкеры будут задействованы на транспортировке сырой нефти с месторождений в Северном и Баренцевом морях.

    Как заявляют в DSME, строительство танкера-челнока в 1,5 раз дороже крупнотоннажного нефтяного танкера. «Строительство подобных судов сложное, из-за чего наши конкуренты задерживают поставки челноков на несколько месяцев. Нам удалось сдать суда точно в срок», — говорится в заявлении предприятия.

    Фото: DSME


  • Статистика всех портов и стивидоров России


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    14.01.2022
    Еврокомиссия заблокировала сделку по слиянию HHI и DMSE
    Еврокомиссия заблокировала сделку по слиянию южнокорейских верфей Hyundai Heavy Industries (HHI) и Daewoo Shipbuilding […]
    DSMEHHIАнтимонопольное регулированиеЕврокомиссия
    0
    25.08.2022
    Ледостойкая платформа «Северный Полюс» сдана в эксплуатацию
    «Адмиралтейские верфи» передали в эксплуатацию научно-экспедиционное судно ледостойкую самодвижущуюся платформу «Северный полюс», сообщает пресс-служа […]
    Адмиралтейские верфиледостойкая платформаСдача в эксплуатациюСеверный полюс
    0
    25.07.2022
    Согласились на меньшие условия
    Субподрядчики южнокорейской верфи Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (DSME) прекратили забастовку, сообщает MarineLink. Забастовка […]
    DSMEверфьЗабастовкаКризис
    0
    21.06.2022
    Первый в мире топливный СПГ-танк из высокомарганцевой стали
    Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering опубликовала видео установки на танкер VLCC топливного СПГ-танка из […]
    DSMEВидеоСПГСталь
    0
    12.01.2022
    Почему Еврокомиссия остерегается слияния HHI и DMSE
    Антимонопольные органы Еврокомиссии намерены заблокировать слияние крупнейших южнокорейских верфей Hyundai Heavy Industries (HHI) и […]
    DSMEHHIАнтимонопольное регулированиеЕврокомиссия
    0
    08.07.2022
    В DSME финансовый кризис
    Южнокорейская судостроительная компания Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (DSME) испытывает финансовые проблемы, сообщает Splash […]
    DSMEверфиКризисСудостроение
    0


  •  



  • статистика таможни





    • Контейнерные перевозки Показать всё
    05.09.2022 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 35, 2022
    05.09.2022 Контейнерооборот Каспийского бассейна в июле 2022
    02.09.2022 Мультимодальный LCL-сервис из Турции через Новороссийск
    02.09.2022 Про раскрутку коридора «Север-Юг»
    02.09.2022 ТOP-5 контейнерных терминалов России в январе-июле 2022
    31.08.2022 Соответствие линий расписанию продолжает улучшаться
    Госрегулирование Показать всё
    02.09.2022 Ограничен личный прием граждан в Балтийской таможне
    02.09.2022 В.Путин пообещал перебросить свободные суда с Черного моря на Балтику
    01.09.2022 Упрощённый порядок подтверждения соответствия ввозимой и выпускаемой продукции продлили
    01.09.2022 Mitsubishi получит долю в «Сахалинской Энергии»
    01.09.2022 Завершён первый этап формирования «дорожных карт» транспортно-логистических коридоров
    29.08.2022 Тарифы на перевалку угля на Юге пересмотрят
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    13.08.2020 Вакансия судового агента в MSC на Дальнем Востоке
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
  • Войти