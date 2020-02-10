Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering (DSME) построит два танкера-челнока на СПГ для норвежской Knutsen NYK Offshore Tankers (KNOT), совместного предприятия NYK и TS Shipping Invest. Контракт, подписанный компаниями, предусматривает опцион еще на несколько подобных судов.

Сдача танкеров вместимостью по 870 тыс. баррелей каждый планируется во второй половине 2022 года. Суда, оснащенные системами динамического позиционирования и восстановления летучих органических соединений, зафрахтованы дочерней компанией итальянской ENI – Eni Trading & Shipping. Они будут задействованы на транспортировке сырой нефти в Северном и Баренцевом морях.

По данным World Maritime News, доля KNOT Group на рынке танкеров-челноков составляет 40%. Включая этот заказ, флот KNOT составит 34 челночных танкера.