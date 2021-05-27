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Суд обязал Shell сократить выбросы CO2
27.05.2021

Суд обязал Shell сократить выбросы CO2

    • Гаагский суд обязал нефтяную компанию Shell значительно сократить выбросы CO2, тем самым создав прецедент для потенциальных судебных исков в отношении других крупных компаний, чья деятельность приводит к загрязнению окружающей среды. Это первый в мире прецедент, когда частичная ответственность за изменение климата возложена на корпорацию.

    Иск в отношении Shell в 2019 году подали несколько экологических организаций и 17 тыс. единомышленников, возглавляемых голландским отделением организации Friends of the Earth.

    В решении, которые многие СМИ уже назвали историческим, компании предписано сократить выбросы углекислого газа к 2023 году на 45% по сравнению с уровнем 2019 года.

    Ожидается, что Shell будет обжаловать это решение.

    «Требуются срочные меры по борьбе с изменением климата, поэтому мы активизировали наши усилия, чтобы к 2050 году стать энергетической компанией с нулевыми выбросами, – цитирует Splash представителя Shell. – Мы инвестируем миллиарды долларов в низкоуглеродную энергию, включая зарядку электромобилей, водород, возобновляемые источники энергии и биотопливо».

    Напомним, в конце прошлого года несколько топ-менеджеров Shell уволились из компании из-за разногласий по стратегии перехода на «зеленую» энергию. Некоторые руководители настаивали на более быстром и «агрессивном» отказе от нефти, но высший топ-менеджмент в тот момент предпочел придерживаться курса компании по переходу на «зеленую» энергию к 2050 году или чуть раньше.


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