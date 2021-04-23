Моряк, застрявший на четыре года на брошенном судне, возвращается домой

Моряк Мохаммад Аиша возвращается домой, в Сирию, проведя четыре года на брошенном в Суэцком канале судне. Это стало возможным благодаря усилиям Международной федерации транспортных работников (ITF).

«Мохаммад Аиша начал работать на контейнеровозе «Aman» в 2017 году, старшим помощником капитана. В том же году судно задержали на якорной стоянке в Суэце из-за просроченных сертификатов на некоторое оборудование. Судовладелец отказался предпринимать какие-либо действия и, по сути, судно было брошено. Капитан оказался гражданином Египта и успел сойти на берег раньше суда. БОльшую часть экипажа репатриировали в 2019 году, а Мохаммад Аиша в соответствии с постановлением местного суда был назначен законным представителем судна. Ему было запрещено покидать судно до тех пор, пока контейнеровоз не будет продан или не будет назначен другой законный представитель. Исключение – выход за продуктами и водой», — говорится в сообщении ITF.

Несколько месяцев назад ITF взяла на контроль ситуацию с моряком, однако и судовладелец, и египетские власти бездействовали. На прошлой неделе ITF предложила назначить «юридической охраной» «Aman» своего представителя. Суд это предложение одобрил.

«Мохаммад не может поверить в то, что его кошмар закончился. Он очень рад, но морально очень устал: было много неудачных попыток вернуть его домой. Пока он не оказался в самолете – мы ничего не принимали как должное», — отмечают в ITF.

Моххамед Аиша намерен продолжать работу моряком. «Мы желаем ему любви всего мира и чтобы он начал свою жизнь заново, но его дело еще не завершено, мы будет бороться с подобными ситуациями. Это неприемлемо, когда моряки вынуждены платить такую высокую цену за то, что судовладелец их бросил. Такие ситуации необходимо искоренять», — говорится в заявлении ITF.