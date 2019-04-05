Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Совместный проект Wärtsilä и Samsung HI
05.04.2019

Совместный проект Wärtsilä и Samsung HI

    • Wärtsilä и Samsung Heavy Industries (SHI) подписали в Шанхае соглашение о совместной реализации проекта по разработке решения для повышения энергоэффективности СПГ-газовозов и челночных танкеров.

    Одной из целей проекта является снижение как капитальных затрат, так и операционных расходов судовладельцев. О каких-то конкретных деталях проекта стороны пока не говорят.

    Предпосылкой к совместной работе над проектом, отмечают в Wärtsilä, стал подъем на рынке строительства СПГ-танкеров – потенциально можно ждать заказов на десятки новых судов для вывоза растущих объемов сжиженного газа как с существующих, так и с новых терминалов в Африке, Австралии, США и на Ближнем Востоке.

    33

    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    29.03.2019
    В подводном царстве
    Equinor заснял, как работает под водой разработанный компанией концепт электронного спускаемого аппарата с дистанционным управлением. По информации компании, […]
    Equinorавтономная системаВидеоИнновации
    0
    07.03.2019
    Струнный транспорт на морской почве
    О струнной модели транспортной системы академика Анатолия Юницкого в (условно) сухопутном ее приложении SeaNews писал еще в 2001 […]
    ВидеоИнновацииПортыТехнологии
    1
    28.03.2019
    На Samsung Heavy Industries подали в суд
    Petrobras America, дочерняя компания бразильской государственной нефтяной Petroleo Brasileiro, подала иск против Samsung Heavy Industries (SHI), требуя возмещения […]
    PetrobrasSamsung Heavy IndustriesСуд
    0
    27.02.2019
    Как провожают пароходы
    Teekay поделился видео подготовки к газовым испытаниям своего нового СПГ-танкера «Pan Africa», замыкающего в серии из четырех судов […]
    TeekayВидеоСПГ-танкер
    0
    21.02.2019
    Samsung Heavy построит СПГ-танкеры
    Samsung Heavy Industries (SHI) получил заказ на строительство 4 СПГ-танкеров общей стоимостью $774 млн. Заказчиком выступила американская судоходная […]
    Samsung Heavy IndustriesСПГ-танкерСтроительство
    0
    15.03.2019
    Что такое T-Pod
    DB Schenker тестирует беспилотный электрический грузовик
    DB Schenker АвтотранспортБеспилотникВидео
    0
    25.01.2019
    По Севморпути в Китай – видео
    Teekay поделился видео перехода своего СПГ-танкера «Эдуард Толль» по Северному морскому пути в восточном направлении. Напомним, это первый […]
    TeekayВидеоСеверный морской путьСПГ-танкер
    0
    19.02.2019
    Инновационное судно
    Для high cube контейнеров
    DamenИнновацииКонтейнерыТехнологии
    3
    16.01.2019
    Ферма в контейнере
    CMA CGM принял решение поддержать проект компании Agricool по использованию контейнеров в сельском хозяйстве в городских условиях. Agricool, […]
    CMA CGMИнновацииТехнологии
    0
    19.03.2019
    Перевалка СПГ с борта на борт – как это выглядит
    Teekay поделился видео перевалки сжиженного природного газа с борта на борт (Ship-to-Ship) с LNG-танкера компании «Эдуард Толль». Газ, […]
    Ship-to-ShipTeekayГазовозСПГ-танкер
    0
    03.04.2019
    Тайм-слотирование для генгрузов
    Вводит «Петролеспорт»
    Global PortsITАвтотранспортГенгрузы
    0
    22.03.2019
    20 лет спустя
    Aker Arctic поделился видео, снятым Wärtsilä в далеком 1986 году, когда ледовые испытания проходил только что построенный финский […]
    Aker ArcticWartsilaВидеоИспытания
    0





    • Госрегулирование Показать всё
    05.04.2019 Через границу без таможни и пограничников
    02.04.2019 Назначение в «Росморпорте»
    29.03.2019 Путин о программе развития Арктики до 2035 года
    20.03.2019 Утвержден инвестпроект СПГ-терминала на Камчатке
    18.03.2019 Распоряжение по перевозкам газа по СМП
    14.03.2019 Следственный комитет нашел коррупцию на Балтике
    Контейнерные перевозки Показать всё
    03.04.2019 Eurogate снизил прибыль
    03.04.2019 FESCO о служебном расследовании
    02.04.2019 MSC получает контроль над хабом
    01.04.2019 Контейнерный поезд Электроугли – Хабаровск
    01.04.2019 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 13, 2019
    29.03.2019 Безработные контейнеровозы
    Вакансии Показать всё
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
    01.08.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить аналитическое исследование

  • Войти
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Подписка на закрытую аналитику

     Help Text
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на Сервис ВЭД