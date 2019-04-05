Совместный проект Wärtsilä и Samsung HI

Wärtsilä и Samsung Heavy Industries (SHI) подписали в Шанхае соглашение о совместной реализации проекта по разработке решения для повышения энергоэффективности СПГ-газовозов и челночных танкеров.

Одной из целей проекта является снижение как капитальных затрат, так и операционных расходов судовладельцев. О каких-то конкретных деталях проекта стороны пока не говорят.

Предпосылкой к совместной работе над проектом, отмечают в Wärtsilä, стал подъем на рынке строительства СПГ-танкеров – потенциально можно ждать заказов на десятки новых судов для вывоза растущих объемов сжиженного газа как с существующих, так и с новых терминалов в Африке, Австралии, США и на Ближнем Востоке.