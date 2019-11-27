Samsung Heavy Industries выплатит США 75 млн долларов

Samsung Heavy Industries (SHI) согласился выплатить США штраф в размере 75 млн долларов, чтобы избежать судебного преследования за незаконные комиссионные вознаграждения бразильским чиновникам при заключении контракта. Департамент юстиции США согласился отложить судебное преследование SHI на три года.

«Компания признала, что незаконно выплатила 20 млн долларов в качестве комиссионного вознаграждения бразильскому посреднику в период с 2003 по 2013 годы по контракту на строительство бурового судна для компании Pride International, которая в 2007 году выиграла контракт на фрахтование бурового судна у дочерней компании Petrobras – Petroleo Brasileiro», – говорится в официальном заявлении компании. – В ходе расследования выяснилось, что часть комиссионных за сделку была неправомерно выплачена должностным лицам Petrobras за обеспечение контракта».

Половину суммы штрафа судостроительная компания выплатит в течение 10 дней, вторую половину – в течение года.

«Мы глубоко сожалеем об участии компании в этих противоречащих ценностям и этическим стандартам компании мероприятиях, – отмечается в официальном заявлении SHI. – Это произошло более 10 лет назад, и сотрудники, причастные к этому делу, больше не работают в компании».