Первые в мире в своем классе

В 2019 году был спущен на воду целый ряд уникальных судов, к каждому из которых применимо определение «первый в мире» в своем классе.

По версии Marine Insight, таких уникальных судов в этом году было пять:

1.Первый в мире танкер для перевозки сжиженного водорода

Kawasaki Heavy Industries, Ltd в начале декабря спустила на воду первый в мире танкер «Suiso Frontier», предназначенный для транспортировки сжиженного водорода. Проект танкера был разработан для безопасной морской транспортировки на дальние расстояния сжиженного водорода, который в охлажденном до минус 253 градусов занимает 1/800 своего первоначального объема. Kawasaki планирует оборудовать судно грузовым двухкорпусным танком с вакуумной изоляцией объемом 1250 куб. м. В настоящее время резервуар изготавливается на заводе Harima.

После завершения строительства «Suiso Frontier» в 2020 году будет использоваться в Японии для демонстрационных испытаний технологий, направленных на создание международной цепочки поставок водородной энергии, в рамках которой сжиженный водород, произведенный в Австралии, будет поставляться в Японию.

2.Первый в мире круизный лайнер X-Bow

Первое в мире круизное судно с запатентованной конструкцией носовой части X-BOW было спущено на воду в этом году компанией Ulstein. Лайнер будет носить имя «Greg Mortimer» и будет зафрахтован круизной компанией Aurora Expeditions. Носовая конструкция обратной стреловидности X-Bow, предложенная Ulstein Group, позволяет снизить вибрацию и качку при сильном волнении.

Эта технология уже была использована при строительстве около сотни судов, в основном предназначенных для обслуживания офшорных проектов, а вот круизник с таким носом будет первым. «Greg Mortimer» будет иметь ледовый класс 1А, что позволит ему ходить во льдах в полярных широтах. На судне будет электрическая тяга, продвинутая система управления и максимально экологически чистые технологии.

3.Первый в мире двухтопливный челночный танкер на СПГ с динамическим позиционированием

Компания AET, крупный судовладелец и оператор нефтяных танкеров, осенью этого года провела церемонию имянаречения двух своих новейших судов. Танкеры «Eagle Blane» и «Eagle Balder» являются первыми в мире двухтопливными (включая СПГ топливо) челночными танкерами с динамическим позиционированием (DPST).

Уровень выбросов углерода с танкеров такого типа на 40-48% меньше, чем у аналогичных судов, построенных в 2008 году. Двухтопливные танкеры также будут выделять на 85% меньше серы, на 98% меньше оксидов азота, на 98% меньше твердых частиц и на 93% меньше сажи, чем танкеры с DPST, работающих на обычном судовом мазуте.

Танкеры, оборудованные двумя скегами, имеют дедвейт 123,1 тыс. тонн каждый.

Основным топливом танкеров будет сжиженный природный газ. Эти суда также смогут улавливать 100% вредных летучих органических соединений (ЛОС), которые попадают в окружающую среду при испарении грузовых партий сырой нефти во время погрузки или во время рейса.

Использование более эффективной системы для поддержания позиционирования в указанной точке при загрузке нефти в море в сочетании с двухтопливной пропульсивной установки и системой улавливания ЛОС, эти суда смогут экономить ориентировочно до 3 тыс. тонн топлива в год по сравнению с обычными танкерами DPST аналогичного размера.

Движительная установка челночных танкеров DPST включает два двухтопливных двухтактных двигателя низкого давления, которые отвечают стандарту Tier-3 IMO при работе на СПГ без какой-либо дополнительной обработки выхлопных газов. Суда оснащены новейшей носовой погрузочной системой, валогенератором, распределительным щитом постоянного тока.

Суда переданы в долгосрочный тайм-чартер норвежской энергетической компании Equinor и будут обслуживать нефтяные месторождения на норвежском континентальном шельфе в Северном и Норвежском морях и в южной части Баренцева моря, а также на континентальном шельфе Великобритании.

4.Первый в мире СПГ-танкер с системой воздушной смазки

В ноябре этого года южнокорейская верфь Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (DSME) передала заказчику первый в мире СПГ-газовоз с воздушной системой смазки. Заказчик – греческая судоходная компания Maran Gas Maritime.

Грузовместимость судна составляет 173 тыс. куб. м. Система воздушной смазки создает слой воздушных пузырьков между морской водой и днищем судна, что снижается трение во время движения.

5.Первое автономное аварийно-спасательное судно

Летом 2019 года компания Sea Machines Robotics объявила об успешной демонстрации первого в мире автономного судна для ликвидации аварийных разливов.

Беспилотный автономный режим судна позволяет проводить операции по ликвидации разливов в круглосуточном режиме семь дней в неделю (24/7). Новые технологии снижают или исключают воздействие на членов экипажа сложных морских и погодных условий, токсичных паров и других рисков.