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Первый в мире танкер для перевозки сжиженного водорода
12.12.2019

Первый в мире танкер для перевозки сжиженного водорода


    • Kawasaki Heavy Industries, Ltd спустил на воду первый в мире танкер, предназначенный для транспортировки сжиженного водорода. Пока не придумали, как его правильно будет назвать – водородовоз? СВ-танкер? СВ-газовоз? СВГ-танкер? В общем, возможны варианты.

    Церемония спуска на воду, совмещенная с имянаречением, прошла на верфи 11 декабря. Сошедшее со стапелей судно получило название «Suiso Frontier».

    Достраиваться танкер будет на воде. Kawasaki планируется установить на него грузовой танк для сжиженного водорода вместимостью 1250 куб. м с двойным корпусом и вакуумной изоляцией, который в настоящее время изготавливают на заводе Harima. Водород будет перевозиться при температуре -253 градуса Цельсия, при которой он уменьшается в объеме в 800 раз по сравнению с газообразным состоянием.

    Строительство планируется завершить к концу 2020 года, после чего судно (и собственно технология) будет проходить испытания на перевозках сжиженного водорода из Австралии в Японию. В настоящее время в Австралии строится завод по очистке и сжижению водорода и терминал для его отгрузки на морские суда, а в Японии в Кобе – специализированный приемный терминал.

    Как отмечают в Kawasaki, водород сейчас все чаще рассматривают в качестве альтернативного топлива нового поколения – при его использовании не выделяется углекислый и иные парниковые газы, а применять его можно как для производства электроэнергии, так и для других целей, например, в автомобилях на топливных элементах.

    Для проработки возможностей использования водорода в качестве топлива Kawasaki в 2016 году совместно с Iwatani Corporation, Shell Japan Limited и Electric Power Development Co., Ltd. создали ассоциацию с длинным названием CO2-free Hydrogen Energy Supply-chain Technology Research Association (дословно, Ассоциация по изучению цепочки поставок водородного энергоносителя без углекислого газа, сокращенно – HySTRA).

    Технические характеристики судна:

    • длина – 116 м,
    • ширина – 19 м,
    • высота борта – 10,6 м,
    • осадка – 4,5 м,
    • брутто-тоннаж – 8 тыс. тонн,
    • вместимость грузового танка – 1250 куб. м,
    • пропульсивная система – дизель-электрика,
    • скорость – 13 узлов,
    • экипаж – 25 человек,
    • классификационное общество — Nippon Kaiji Kyokai (ClassNK),
    • флаг – Япония,
    • Судовладелец – CO2-free Hydrogen Energy Supply-chain Technology Research Association (HySTRA).

     

    Видео: Kawasaki Group


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