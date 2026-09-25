Аналитический дайджест SeaNews, 21-25 сентября 2026

Мировой контейнерный рынок

Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 38, 2026

На 38 неделе 2026 года ставки фрахта демонстрировали разнонаправленную динамику.

Контейнерооборот лидеров, 8 месяцев 2026

В августе Шанхай значительно снизил перевалку относительно аналогичного периода 2025 года.

Контейнерооборот портов Китая в январе-июле 2026

В январе-июле этого года контейнерооборот портов Китая, включая морские и речные, по данным Министерства транспорта КНР, вырос на 5,1%.

Российский транспортный сектор

Погрузка цемента на жд, август 2026

В августе со станций РЖД отправлено 2,2 млн тонн цемента.

Погрузка ФГК, август 2026

В августе 2026 года в подвижной состав Федеральной грузовой компании погружено 5,8 млн тонн грузов.

Товарооборот

Экспорт подсолнечного масла из Белгородской области

За 8 месяцев 2026 года белгородские производители отправили за рубеж более 695 тыс. тонн подсолнечного масла.

80% перевозок между Россией и Казахстаном идут по электронным документам

Объём перевозок между Россией и Казахстаном за 8 месяцев 2026 года составил 63,7 млн тонн.

Фрахтовый рынок

Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря, 39 неделя, 2026

В Каспийском регионе ставки фрахта продолжают расти уже несколько недель подряд.

Фрахтовый рынок Балтийского моря, неделя 39, 2026

На 39 неделе 2026 года фрахтовые ставки на перевозку зерновых грузов балкерами из исследуемых балтийских портов на отдельные направления увеличились.

Фрахтовый рынок Дальнего Востока, неделя 39, 2026

Фрахтовые ставки на перевозку зерновых балкерами из порта Владивосток в направлении южных портов и северных портов Китая относительно прошлой недели не изменились.

Бункерный рынок

Обзор мирового рынка бункеровки. 38 неделя 2026 На 38 неделе 2026 года в Роттердаме цена на высокосернистый мазут (HSFO) повысилась.

На 39 неделе 2026 года цены на все виды бункерного топлива в исследуемых портах снизились.

Фото: ММТП