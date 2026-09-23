Экспорт подсолнечного масла из Белгородской области

За 8 месяцев 2026 года белгородские производители отправили за рубеж более 695 тыс. тонн подсолнечного масла, сообщила ФТС в своем макс-канале. Общая стоимость продукции составила 44,3 млрд рублей.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем поставок увеличился на 56%. Основными импортерами стали Абхазия, Афганистан, Грузия, Узбекистан, Молдова, Турция и Индия.

Кроме того, в рамках взаимной торговли со странами ЕАЭС в Белоруссию, Казахстан, Армению и Киргизию было направлено 25,7 тыс. тонн масла на сумму свыше 2,8 млрд рублей.

Фото: ФТС