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23.09.2026

Экспорт подсолнечного масла из Белгородской области

    • За 8 месяцев 2026 года белгородские производители отправили за рубеж более 695 тыс. тонн подсолнечного масла, сообщила ФТС в своем макс-канале. Общая стоимость продукции составила 44,3 млрд рублей.

    По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем поставок увеличился на 56%. Основными импортерами стали Абхазия, Афганистан, Грузия, Узбекистан, Молдова, Турция и Индия.

    Кроме того, в рамках взаимной торговли со странами ЕАЭС в Белоруссию, Казахстан, Армению и Киргизию было направлено 25,7 тыс. тонн масла на сумму свыше 2,8 млрд рублей.

    Фото: ФТС


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