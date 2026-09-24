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Погрузка ФГК, август 2026
24.09.2026

Погрузка ФГК, август 2026

    • В августе 2026 года в подвижной состав Федеральной грузовой компании погружено 5,8 млн тонн грузов, сообщила ФГК в своем макс-канале. Это на 9,4% выше показателей августа 2025. Грузооборот всех родов подвижного состава вырос на 27%, до 11 745 млн т/км.

    На фоне устойчивого спроса на российскую угольную продукцию со стороны рынков стран Азии, в частности, Индии и Вьетнама, на 60% вырос экспортный объем погрузки каменного угля в полувагоны ФГК (до 1,1 млн тонн), это 84% от общего объема погрузки ФГК на экспорт. Общий объем погрузки каменного угля вырос на 34%, до 2,7 млн тонн.

    На 8%, до 1,9 млн тонн, вырос объем погрузки строительных грузов в полувагоны ФГК, что обусловлено реализацией ряда крупнейших и локальных инфраструктурных проектов.

    Растет потребность в строительных материалах на Октябрьском, Московском и Восточном полигонах российских железных дорог, в том числе, в связи с выходом в активную фазу проекта высокоскоростной магистрали Москва – Санкт-Петербург, модернизацией и ремонтом крупных автомобильных трасс М-5 и М-8, масштабной реконструкцией региональной сети автодорог и железных дорог в Красноярском крае и других.

    В августе 2026 года также отмечен рост объема погрузки на платформы (+3,5% до 94 тыс. тонн) и на контрейлерные платформы (+10,9% до 6,5 тыс. тонн).

    Фото: ФГК


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