Тестовая выгрузка 8-осного полувагона «БАМ»

АО «ФГК» и ООО «Морской порт «Суходол» успешно провели тестовую выгрузку 8-осного полувагона модели 12-5992 «БАМ» в габарите Тпр при помощи вагоноопрокидывателя тандемного типа, сообщила ФГК. Погруженный кузбасским углем «БАМ» прибыл под выгрузку с полигона Западно-Сибирской железной дороги.

Уникальность выгрузки, поясняют в ФГК, состоит в том, что 8-осный полувагон «БАМ» существенно отличается по габаритам как от типовых полувагонов, так и от полувагонов с улучшенными техническими характеристиками, включая 8-осные полувагоны модели 12-5991 «Урал».

8-осный полувагон модели 12-5992 «БАМ» разработан по заказу АО «ФГК» Уральским конструкторским бюро вагоностроения (ООО «УКБВ»), опытный образец изготовлен АО «НПК «Уралвагонзавод» (в составе АО «Концерн Уралвагонзавод» Госкорпорации «Ростех») и имеет улучшенные технические характеристики – грузоподъемность 151 тонна и объём кузова 166 м3.

Полувагон «БАМ» отличается техническими параметрами по отношению к двум инновационным полувагонам, в частности большей шириной 3,34 м (+0,14 м) и высотой 4,1 м (+0,23 м). Это обеспечивает длину вагона в размере 21,96 м (что меньше на 5,88 м, чем длина двух инновационных полувагонов) и позволяет перевозить в одном поезде, состоящем из 45 вагонов «БАМ», до 6 795 тонн груза, что на 27,6% больше, чем в инновационных полувагонах с улучшенными техническими характеристиками. Кроме того, такой поезд позволит перевозить на 755 тонн больше грузов, чем аналогичный поезд, состоящий из 8-осных полувагонов «Урал».

«Полувагон «БАМ» уже сделал несколько рейсов на Среднем Урале и Дальнем Востоке, в Удмуртии, Кузбассе и Пермском крае, подтвердил универсальность своих технических и эксплуатационных характеристик и соответствие условиям безопасности движения, – рассказал генеральный директор АО «ФГК» Дмитрий Мурев. – «БАМ» спроектирован и создан в рамках Стратегии научно-технологического развития холдинга «РЖД» с перспективой формирования тяжеловесных поездов массой 9 тысяч тонн. Успешная выгрузка «БАМа» с помощью тандемного вагоноопрокидывателя – еще один шаг в решении государственной задачи по повышению провозной способности железнодорожной инфраструктуры и, в том числе, наиболее востребованного сегодня Восточного полигона».

Как отметил заместитель технического директора ООО «Морской порт «Суходол» Марк Золочевский, использование полувагонов с улучшенными техническими характеристиками даёт возможность перевозить больший объём груза без увеличения фактической длины подвижного состава. «Технические возможности оборудования ООО «Морской порт «Суходол» позволяют осуществлять выгрузку различных типов полувагонов. Для обеспечения выгрузки полного состава из 8-осных полувагонов модели 12-5992 «БАМ» необходимо выполнить доработку программного обеспечения с учётом уменьшенной длины кузовов полувагона».

««БАМ» – это не просто очередная модернизация, а системное решение для тяжеловесного движения, – подчеркнул заместитель генерального директора АО «Концерн «Уралвагонзавод» по гражданской продукции Андрей Абакумов. – Инженерная основа модели – оригинальная конструкция сцепного устройства, позволяющая формировать поезда повышенной массы с сохранением ремонтопригодности на действующей сети без доработки путевого хозяйства. Мы намерены расширять линейку таких изделий, ориентируясь на запросы рынка в экономичном и технологичном подвижном составе. Результаты испытаний по перевозке грузов подтверждают заложенные технические и эксплуатационные характеристики».

Фото: ФГК