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Подробности проекта ТЛЦ у жд моста через Амур
24.10.2022

Подробности проекта ТЛЦ у жд моста через Амур


    • На прошлой неделе в Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) состоялась рабочая встреча с представителями Объединённой нефтегазохимической компании (ООО «ОНГК»), которая намерена построить железнодорожный транспортно-логистический центр (ТЛЦ) вблизи нового железнодорожного моста через реку Амур. 

    Как сообщает пресс-служба КРДВ, в ходе встречи генеральный директор ОНГК Александр Захаров, рассказал, что ТЛЦ предназначен для перевалки экспортно-импортных грузов различного назначения и сырья. В рамках проекта предусмотрено создание перевалочного и газонаполнительного комплексов, один – для ископаемого и коксующегося угля объемом до 3 млн тонн в год, второй – для сжиженных углеводородных газов (СУГ) и пентан-гексановой фракции (ПГФ) объемом до 0,5 млн тонн в год. Также на территории планируется построить нефтетерминал объемом до 4 млн тонн в год, нефтебазу объемом перевалки 0,5 млн тонн в год, контейнерные площадки для перевалки как неопасных, так и опасных грузов – в сумме 100 тыс. TEU в год и складские помещения с различными цехами.

    «На сегодняшний день здесь завершено строительство российской части первого в нашей стране трансграничного железнодорожного моста через реку Амур в Китай Нижнеленинское — Тунцзян. А железнодорожный транспортно-логистический центр мощностью по грузообороту 12 млн тонн в год вблизи столь масштабного инфраструктурного сооружения позволит кратно увеличить логистические возможности российских экспортеров и повлияет на развитии российско-китайского экономического сотрудничества», – подчеркнул А.Захаров.

    Ввода в эксплуатацию первой очереди, которая предполагает строительство узкой китайской и российской железнодорожной колеи с примыканиями к станциям Ленинск-й и Ленинск-2, планируется на 2024 год.

    На втором этапе должна быть построена инфраструктура для приема, хранения и перевалки контейнеров, затем – складские и промышленные помещения для размещения оборудования и цехов. На четвертом этапе планируется строительство газонаполнительной станции и нефтехранилища.

    Проект стоимостью 30 млрд рублей будет реализован на земельном участке площадь 239 гектаров, отсюда будет осуществляться перевалка поступающих контейнеров и вагоно-цистерн на подвижной ж/д состав российских железных дорог с последующей отправкой грузов в пункт назначения.

    При этом инвестор уточнил, что, прежде чем начать оказывать производителям и трейдерам весь спектр услуг, предусмотренных проектом ТЛЦ, ОНГК потребуются объекты инфраструктуры.

    По словам генерального директора КРДВ Николая Запрягаева, корпорация окажет поддержку в расширении границ территории опережающего развития «Амуро-Хинганская», чтобы проект получил все возможные меры господдержки для его скорейшей реализации.

    Фото: КРДВ


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