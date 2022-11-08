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РЖД построит новый ТЛЦ «Южный порт»
08.11.2022

РЖД построит новый ТЛЦ «Южный порт»


    • РЖД планирует начать строительство нового транспортно-логистический центр «Южный порт» в Москве, сообщает железная дорога в своем Телеграм-канале. ТЛЦ «Южный порт» разместят рядом с заводом «Москвич».

    На первом этапе будут построены контейнерный терминал и площадка для тяжеловесных грузов. На втором этапе их дополнят крытый склад для тарно-штучных грузов и погрузо-выгрузочная зона для погрузки автомобилей.

    Поначалу основную загрузку ТЛЦ обеспечит «Москвич», который планирует возобновить сборку автомобилей уже в конце этого года, отмечает РЖД.gruzovye terminaly rzhd v moskve Новости, Разное

    После выхода на проектную мощность «Южный порт» сможет обрабатывать до 5,6 млн тонн грузов в год.

    Кроме того, совместно с правительством Москвы планируется реализовать проекты по развитию существующих ТЛЦ «Ховрино» и «Кунцево-2», тем самым завершив формирование грузового логистического каркаса столицы, добавили в РЖД.

    Фото: РЖД


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