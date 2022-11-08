РЖД построит новый ТЛЦ «Южный порт»

РЖД планирует начать строительство нового транспортно-логистический центр «Южный порт» в Москве, сообщает железная дорога в своем Телеграм-канале. ТЛЦ «Южный порт» разместят рядом с заводом «Москвич».

На первом этапе будут построены контейнерный терминал и площадка для тяжеловесных грузов. На втором этапе их дополнят крытый склад для тарно-штучных грузов и погрузо-выгрузочная зона для погрузки автомобилей.

Поначалу основную загрузку ТЛЦ обеспечит «Москвич», который планирует возобновить сборку автомобилей уже в конце этого года, отмечает РЖД.

После выхода на проектную мощность «Южный порт» сможет обрабатывать до 5,6 млн тонн грузов в год.

Кроме того, совместно с правительством Москвы планируется реализовать проекты по развитию существующих ТЛЦ «Ховрино» и «Кунцево-2», тем самым завершив формирование грузового логистического каркаса столицы, добавили в РЖД.

Фото: РЖД