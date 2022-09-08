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Новый ТЦЛ в Хабаровске ускорит обработку контейнерных поездов
08.09.2022

Новый ТЦЛ в Хабаровске ускорит обработку контейнерных поездов


    • В Хабаровском крае на территории опережающего развития «Хабаровск» построят транспортно-логистический центр (ТЛЦ), сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края.

    ТЦЛ мощностью до 300 тыс. 20-тонных контейнеров в год разместится в границах ТОР «Хабаровск» с примыканием к железнодорожной станции Хабаровск–2. Его главная задача – обработка грузов, поступающих по железнодорожной ветке.

    «ТЛЦ станет базой для формирования новых логистических маршрутов, а также будет интегрирован в систему международных транспортных коридоров. Подобные центры, расположенные вдоль Транссибирской и Байкало-Амурской магистралей, в непосредственной близости от дальневосточных морских портов призваны обеспечить оптимальное перераспределение контейнерного грузопотока», — говорится в сообщении.

    По данным инвестора, сетевая технология, внедряемая на ТЛЦ, позволит осуществлять ускоренную обработку контейнерных поездов за 3 часа.

    Общий объем внебюджетных инвестиций составит порядка 6 млрд рублей. Срок завершения первого этапа мощностью 150 тысяч 20-тонных контейнеров в год намечен на 2024 год. Полная реализации проекта запланирована на 2025 год.

    Фото: портал правительства Хабаровского края/ Денис Больших


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