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ОЗК будет переваливать зерно через Приморский УПК
16.06.2022

ОЗК будет переваливать зерно через Приморский УПК

    • Группа ОЗК и Приморский УПК подписали в рамках XXV Петербургского международного экономического форума соглашение о сотрудничестве. Подписи под документом поставили генеральный директор АО «ОЗК» Дмитрий Сергеев и председатель правления ООО «Приморский универсально-перегрузочный комплекс» Андрей Сизов.

    Как сообщили SeaNews в Приморском УПК, в соответствии с документом совместная деятельность будет направлена на расширение географии экспортных поставок российского зерна за счет стран Африки с отгрузкой зерна через российский порт в Балтике, диверсификации клиентской базы Группы ОЗК. Соглашение позволит компании осуществлять перевалку на экспорт до 1 млн тонн зерновых грузов на зерновом терминале Приморского универсально-перегрузочного комплекса после ввода его в эксплуатацию.

    Одной из стратегических задач Группы ОЗК является развитие товаропроводящей экспортной инфраструктуры. Это обусловлено необходимостью обеспечения экспорта российского зерна до 60 млн тонн к 2025 году и высокой загрузкой глубоководных терминалов черноморского бассейна. Поэтому подписание соглашения о сотрудничестве с Приморским универсально-перегрузочным комплексом является для компании стратегическим шагом, отметил Д.Сергеев.

    «Вести прямой диалог с нашими будущими клиентами еще на этапе строительства перегрузочного комплекса – крайне важно. Планируемая мощность перевалки составит до 5 млн тонн в год с перспективой роста объёмов. Терминал будет предназначен для накопления и временного хранения судовых партий, перегрузки сельскохозяйственных грузов на морской транспорт», – подчеркнул А.Сизов.

    Фото: Приморский УПК


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