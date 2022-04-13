«ТрансКонтейнер» увеличит число железнодорожных сервисов

ПАО «ТрансКонтейнер» и транспортно-логистический центр «Электроугли» заключили соглашение о развитии сотрудничества при оказании транспортно-логистических услуг в Московском регионе с использованием контейнерного терминала ТЛЦ «Электроугли».

Как сообщили SeaNews в «ТрансКонтейнере», соответствующий документ в рамках международной выставки TransRussia 2022 подписали вице-президент ПАО «ТрансКонтейнер» по коммерческой деятельности Сергей Мухин и председатель совета директоров ООО «Облтранстерминал» (ТЛЦ «Электроугли») Александр Кахидзе.

«Мы уже много лет сотрудничаем с ТЛЦ «Электроугли» при организации внутрироссийских и импортных перевозок. Рассчитываю, что расширение нашего взаимодействия позволит увеличить количество железнодорожных сервисов, реализуемых через этот транспортно-логистический центр, и нарастить объёмы перевозок «ТрансКонтейнера» в/из Московского региона, что в конечном счете обеспечит стабильный и надежный сервис для клиентов», – отметил Сергей Мухин.

Фото: ТрансКонтейнер