Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
«Северсталь» отгрузила стройматериалы для угольного терминала «Северная Звезда»
17.10.2022

«Северсталь» отгрузила стройматериалы для угольного терминала «Северная Звезда»

    • «Северсталь» осуществила комплексную поставку металлоконструкций в объеме около 5 тыс. тонн в адрес конечного клиента – ООО «Северная Звезда» – для строительства причала морского угольного терминала на базе Сырадасайского угольного месторождения.

    «Комплексная поставка в контексте компании «Северсталь» означает отгрузку полуфабриката партнеру-переработчику, на мощностях которого производится требуемая финальному заказчику продукция, – говорится в сообщении компании. – После этого «Северсталь» самостоятельно доставляет готовые изделия от партнера-переработчика до пункта назначения заказа».

    В рамках реализации этого заказа «Северсталь» наладила синхронную и бесперебойную поставку на производства партнёров-переработчиков полуфабриката: труб большого диаметра производства Ижорского трубного завода, замкового профиля «Северсталь-Метиза» и специально закупленной антикоррозионной защиты. Особенностью поставки также явилось то, что одновременно было задействовано два разных переработчика в Ленинградской области – это потребовало организации двух параллельных цепочек поставок.

    По мере выпуска готовых изделий – трубошпунтов и свай большого диаметра – «Северсталь» самостоятельно осуществляла доставку уникальной длинномерной продукции (от 27,65 до 31,45 метра) в пункт назначения клиента – Мурманский морской торговый порт, откуда продукция отправлялась тремя судами по Северному морскому пути на полуостров Таймыр. В общей сложности с июля по сентябрь этого года было поставлено 337 изделий и осуществлено 98 автомобильных рейсов.

    «Выполнение столь масштабного заказа для «Северной Звезды» стало новым этапом в развитии продаж по партнерской схеме. «Северсталь» впервые самостоятельно доставила конечное изделие от переработчика до точки отгрузки – порта. Несмотря на то, что перед нами стояла амбициозная задача доставки значительного объёма крупногабаритного груза в сжатые сроки, «Северстали» удалось успешно ее реализовать, благодаря слаженному взаимодействию со всеми участниками этого процесса. Я убежден, что подобный формат кооперации в будущем будет широко использоваться при исполнении новых заказов», – отметил генеральный директор «Северстали» Александр Шевелев.

    Фото: ММТП


  • Статистика всех портов и стивидоров России


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    23.06.2022
    На завершение проекта «Лавна» необходимо дополнительное финансирование
    Заместитель председателя правительства Андрей Белоусов провёл совещание по развитию Мурманского транспортного узла, в котором […]
    государственный бюджетЛавнаМурманскугольный терминал
    0
    08.09.2022
    Негабарит по Москве-реке
    Компания RTL опубликовала видео доставки 1-й ступени реактора гидрокрекинга массой 1,2 тыс. тонн, длиной […]
    HeavyliftВидеоНегабаритРТЛ
    0
    12.09.2022
    Атомная подводная лодка «Ленинский комсомол» выгружена на причал терминала «Моби Дик»
    Первая советская атомная подводная лодка К-3 «Ленинский комсомол» выгружена с помощью самоходных осей на […]
    атомная подводная лодкаКронштадтМоби ДикМузей
    0
    08.04.2022
    Heavylif в Норильске
    Видео
    НегабаритНорникель
    0
    10.06.2022
    Крупнотоннажное оборудование для комплекса АмКар идет по Москве-реке
    Продолжается поставка негабаритного технологического оборудования для строительства комплекса АмКар по производству аммиака мощностью 525 […]
    НегабаритЩекиноазот
    0
    09.08.2022
    Самый длинный груз в Мурманском порту
    В АО «ММТП» успешно завершена обработка первого судна с уникальным крупногабаритным длинномерным грузом – […]
    длинномеркрупногабаритный и тяжеловесный грузМурманский морской торговый порт
    0


  •  



  • статистика таможни





    • Контейнерные перевозки Показать всё
    18.10.2022 Контейнерооборот Балтийского бассейна, сентябрь 2022
    18.10.2022 Контейнерооборот Гонконга, 9 месяцев 2022
    17.10.2022 Top 26-50 контейнерных линий, 9 месяцев 2022
    17.10.2022 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 41, 2022
    14.10.2022 Операционные результаты Global Ports: падение на Балтике, рост на Дальнем Востоке
    14.10.2022 Прибалтика в TEU, 9 месяцев 2022
    Госрегулирование Показать всё
    14.10.2022 К 2030 году Россия поставит 100 млрд куб. м газа в восточном направлении
    13.10.2022 Суд постановил национализировать Мурманский морской рыбный порт
    12.10.2022 Правительство дало добро на досрочный выкуп судов
    11.10.2022 Подготовка к проверке со стороны Ространснадзора
    10.10.2022 Изменения в Кодекс внутреннего водного транспорта
    10.10.2022 Расширены возможности использования льготных кредитов
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    13.08.2020 Вакансия судового агента в MSC на Дальнем Востоке
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
  • Войти