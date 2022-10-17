«Северсталь» отгрузила стройматериалы для угольного терминала «Северная Звезда»

«Северсталь» осуществила комплексную поставку металлоконструкций в объеме около 5 тыс. тонн в адрес конечного клиента – ООО «Северная Звезда» – для строительства причала морского угольного терминала на базе Сырадасайского угольного месторождения.

«Комплексная поставка в контексте компании «Северсталь» означает отгрузку полуфабриката партнеру-переработчику, на мощностях которого производится требуемая финальному заказчику продукция, – говорится в сообщении компании. – После этого «Северсталь» самостоятельно доставляет готовые изделия от партнера-переработчика до пункта назначения заказа».

В рамках реализации этого заказа «Северсталь» наладила синхронную и бесперебойную поставку на производства партнёров-переработчиков полуфабриката: труб большого диаметра производства Ижорского трубного завода, замкового профиля «Северсталь-Метиза» и специально закупленной антикоррозионной защиты. Особенностью поставки также явилось то, что одновременно было задействовано два разных переработчика в Ленинградской области – это потребовало организации двух параллельных цепочек поставок.

По мере выпуска готовых изделий – трубошпунтов и свай большого диаметра – «Северсталь» самостоятельно осуществляла доставку уникальной длинномерной продукции (от 27,65 до 31,45 метра) в пункт назначения клиента – Мурманский морской торговый порт, откуда продукция отправлялась тремя судами по Северному морскому пути на полуостров Таймыр. В общей сложности с июля по сентябрь этого года было поставлено 337 изделий и осуществлено 98 автомобильных рейсов.

«Выполнение столь масштабного заказа для «Северной Звезды» стало новым этапом в развитии продаж по партнерской схеме. «Северсталь» впервые самостоятельно доставила конечное изделие от переработчика до точки отгрузки – порта. Несмотря на то, что перед нами стояла амбициозная задача доставки значительного объёма крупногабаритного груза в сжатые сроки, «Северстали» удалось успешно ее реализовать, благодаря слаженному взаимодействию со всеми участниками этого процесса. Я убежден, что подобный формат кооперации в будущем будет широко использоваться при исполнении новых заказов», – отметил генеральный директор «Северстали» Александр Шевелев.

Фото: ММТП