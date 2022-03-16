В Архангельской области построят морской порт

Главгосэкспертиза России рассмотрела проектную документацию после проведения инженерных изысканий для строительства портового комплекса горно-обогатительного комбината на базе месторождения свинцово-цинковых руд Павловское в Архангельской области. По итогам проведения государственной экспертизы выдано положительное заключение, сообщает пресс-служба ведомства

Проектируемый портовый комплекс предназначен для обеспечения строительства и эксплуатации Павловского месторождения свинцово-цинковых руд. Площадка строительства расположена на острове Южный архипелага Новая Земля, на побережье губы Безымянная.

Согласно проектной документации территорию портового комплекса предусмотрено разделить на морскую составляющую – акваторию, гидротехнические сооружения и комплекс объектов береговой инфраструктуры. Расчетный грузооборот –357 тыс. тонн в год.

В ходе работ планируется строительство площадки портовой зоны, включая причал № 1 (универсальный) и причал № 2 (вспомогательный), оградительный мол, складскую территорию и операционную акваторию, насосную станцию. Здесь также разместят площадки административно-хозяйственной и промышленно-складской зон, а также площадки горюче-смазочных материалов, мини-ТЭЦ, платформы для подъезда автотранспорта, иные необходимые объекты и коммуникации.

Фото: сайт Главгосэкспертизы, пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС