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VIII международная конференция «HEAVY CASPIAN»: новая дата и новая программа
09.03.2022

VIII международная конференция «HEAVY CASPIAN»: новая дата и новая программа

    • Конфликт между Россией и Украиной кардинально меняет логистику для стран Центральной Азии. Закрытие европейских портов для российских судовладельцев, проблемы с судоходством на Черном море и полная блокада Азовского моря, санкции против Новороссийского порта, уход из России крупнейших контейнерных линий — это только часть проблем для всех, кто связан с логистикой негабаритных, проектных и тяжеловесных грузов в Казахстане, Узбекистане, Туркменистане, Таджикистане и Кыргызстане.

    Перед Оргкомитетом VIII международной конференции «HEAVY CASPIAN» стоит задача формирования новой программы конференции, учитывающей новые, непростые реалии. В этой связи мы вынуждены перенести конференцию на 22 апреля т.г. Место проведения — отель Ramada by Wyndham Tashkent, Ташкент, Узбекистан.

    Приглашаем специалистов отрасли к обсуждению следующих тем:

    — Роль Транскаспийского маршрута и портов Грузии в доставке проектных грузов в Центральную Азию;

    — Есть ли альтернатива Волго-Донскому каналу для особо тяжелых грузов?

    — Возможности сухопутных переходов и жд-перевозок из Китая в Казахстан;

    — Порты Прибалтики и Дальнего Востока как альтернатива европейским портам России.

     

    В настоящее время в Ташкент можно вылететь из следующий городов:

    Россия

    Екатеринбург — Уральские авиалинии

    Иркутск — ИрАэро

    Красноярск — Уральские авиалинии

    Минеральные Воды — Уральские авиалинии

    Новосибирск — Узбекистон Хаво Йуллари

    Москва — Узбекистон Хаво Йуллари, Уральские авиалинии, Qanot Sharq и Red Wings (ожидается)   

    СПб — Узбекистон Хаво Йуллари, Россия

    Сочи — Qanot Sharq, Узбекистон Хаво Йуллари 

    Самара — Уральские авиалинии

    СНГ, Балтия и Грузия

    Астана и Алматы — Air Astana, Узбекистон Хаво Йуллари

    Бишкек — Узбекистон Хаво Йуллари

    Минск — Узбекистон Хаво Йуллари, Белавиа

    Рига — Узбекистон Хаво Йуллари

    Тбилиси — Узбекистон Хаво Йуллари

    На данный момент на конференцию зарегистрировалось более 100 делегатов.

     

    Проект программы конференции

    I сессия. 

    Доклад FESCO Projects

    Анализ рынка негабаритных перевозок в странах Средней Азии за 2020-21г. Тренды и перспективы на ближайшую перспективу

    Доклад Министерства Энергетики

    Перспективные инвестиционные проекты в энергетической и нефтегазовой отраслях РУ

    Доклад АО «Узкимёсаноат»

    Инвестиции в химическую промышленность Узбекистана. Текущие проекты и перспективы до 2030 года

    Дискуссионная панель «Перспективы Центральной Азии для рынка проектных грузов»

    II сессия.

    Доклад Международной ассоциации «Транскаспийский Международный Транспортный Маршрут»

    Вопросы логистики на Каспии. Новые возможности для оптимизации грузопотоков 

    Доклад Hareket Heavy Lifting & Project Transportation Co.  

    /тема уточняется/  

    Доклад компания НАВИНИЯ 

    Особенности логистики в Узбекистане. Состояние транспортной инфраструктуры

    Доклад «Eurotransit-KTC»

    Текущая ситуация по грузовому обороту на погранпереходах Китай/Казахстан и грузопотоку в сопредельные страны. Перспективы развития

    III сессия. 

    Доклад FESCO Projects

    Проект по доставке грузов для Ереванской ТЭЦ в условиях Пандемии и военных действий 

    Доклад компании «Новороссийский Припортовый Терминал»

    Выполнение проектов на Северном Кавказе в условиях ограничений, связанных с пандемией 

    Дискуссионная панель «Возможности и ограничения при работе с проектными грузами на Кавказе»

    IV сессия. 

    Доклад «Узбекистон темир йуллари»

    Возможности железнодорожной доставки проектных грузов в Узбекистан

    Доклад «РЖД Логистика»

    Перевозка проектных грузов по железной дороге: взаимодействие на «пространстве 1520»

    Доклад Gianti Logistics

    Особенности железнодорожной перевозки проектных грузов из Грузии в Азербайджан на примере проектов SCPx и Шах-Дениз-2

    Дискуссионная панель «Возможности железнодорожной логистики проектных грузов в регионе»

    Обратите внимание! Для закрепления новых деловых связей, предлагаем задержаться на один день в Узбекистане и посетить уникальный объект в предгорьях Тянь-Шаня — Институт физики Солнца. Также мы увидим религиозный комплекс «Хазрати Али», состоящий из небольшой мечети, священного родника и огромной многовековой чинары, которая по приданьям исполняет желания. На обед мы остановимся в поселке Сукок, где продегустируем знаменитый шашлык и шурпу. А знаменитую весеннюю сукокскую самсу «Мадор» мы купим по дороге. Может быть, нам повезет и мы увидим цветущие маковые поля. / Количество мест ограничено! Оплачивается отдельно /

     

    Ждём Ваши заявки https://heavy.world/heavy-caspian-2021

    www.heavy.world

     

    Фото: предоставлено организаторами


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