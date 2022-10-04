Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Заключительная партия крупногабаритного длинномерного груза в Мурманском порту
04.10.2022

Заключительная партия крупногабаритного длинномерного груза в Мурманском порту

    • В АО «ММТП» успешно завершена обработка заключительной партии с уникальным крупногабаритным длинномерным грузом – трубошпунтом. Его длина доходила до 32 м, что стало новым достижением мурманских портовиков, сообщает пресс-служба ММТП. Всего портовики обеспечили перегрузку более 200 ед. груза общим весом свыше 5,5 тыс. тонн.

    «Это груз действительно уникален из-за своей длины и габаритов. Можно сказать, мы до сантиметров высчитывали весь маршрут его следования, дооснащали имеющуюся грузозахватную технику. В результате, работы были выполнены в полном объеме в строгом соответствии с планом-графиком», — сказал директор по эксплуатации АО «ММТП» Виталий Власов.

    В настоящий момент трубошпунт перегружен на судно «Валерий Васильев». Он доставит его в район проведения строительных работ в рамках реализации масштабных инфраструктурных проектов в Арктической зоне РФ.

    Фото: ММТП


  • Статистика всех портов и стивидоров России


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    09.08.2022
    Самый длинный груз в Мурманском порту
    В АО «ММТП» успешно завершена обработка первого судна с уникальным крупногабаритным длинномерным грузом – […]
    длинномеркрупногабаритный и тяжеловесный грузМурманский морской торговый порт
    0
    19.01.2022
    17 судозаходов с оборудованием для Кольской ВЭС
    Обработали в Мурманском морском торговом порту
    Кольская ВЭСММТП
    0
    03.10.2022
    Порт Де-Кастри принял последние партии негабарита для строительства Амурских ГХК и ГПЗ
    Завершен сезон доставки крупнотоннажного и крупногабаритного оборудования (КТГ), осуществляемая для больших строительных проектов в […]
    Амурский ГКХАмурский ГПЗДе-Кастрикрупногабаритный груз
    0
    01.04.2022
    В Мурманском порту обновят очистные
    Главгосэкспертиза России рассмотрела проектную документацию и результаты инженерных изысканий на реконструкцию объектов грузовых районов […]
    ГлавгосэкспертизаММТПРеконструкция
    0
    16.09.2022
    В порт Усть-Луга доставлен крупногабаритный груз для строящегося газохимического комплекса
    В порт Усть-Луга доставлен крупногабаритный груз – бункер очистки продукта. Оборудование предназначено для строящегося […]
    газохимический комплексДноуглублениекрупногабаритный грузлоцманская проводка
    0


  •  



  • статистика таможни





    • Контейнерные перевозки Показать всё
    03.10.2022 Контейнерооборот Ирана, итоги 8 месяцев 2022
    03.10.2022 Безработные контейнеровозы на 12 сентября 2022 года
    03.10.2022 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 39, 2022
    30.09.2022 Индекс соответствия линейному расписанию вырос
    30.09.2022 Дальневосточные каботажные сервисы FESCO
    30.09.2022 Контейнерооборот Арктического бассейна в августе 2022
    Госрегулирование Показать всё
    03.10.2022 Часть бизнеса освободят от проверок
    03.10.2022 Автоперевозчики из России и недружественных стран будут работать в равных условиях
    03.10.2022 Правительство выделит 6 млрд рублей на разработку оборудования для сжижения газа
    30.09.2022 Соглашение о транзите белорусских грузов через территорию России
    30.09.2022 Президент подписал указ об ответных санкциях в сфере международных автомобильных грузоперевозок
    28.09.2022 Продлен сокращённый срок выдачи разрешений на отсрочку уплаты таможенных пошлин для импортёров
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    13.08.2020 Вакансия судового агента в MSC на Дальнем Востоке
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
  • Войти