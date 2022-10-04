Заключительная партия крупногабаритного длинномерного груза в Мурманском порту

В АО «ММТП» успешно завершена обработка заключительной партии с уникальным крупногабаритным длинномерным грузом – трубошпунтом. Его длина доходила до 32 м, что стало новым достижением мурманских портовиков, сообщает пресс-служба ММТП. Всего портовики обеспечили перегрузку более 200 ед. груза общим весом свыше 5,5 тыс. тонн.

«Это груз действительно уникален из-за своей длины и габаритов. Можно сказать, мы до сантиметров высчитывали весь маршрут его следования, дооснащали имеющуюся грузозахватную технику. В результате, работы были выполнены в полном объеме в строгом соответствии с планом-графиком», — сказал директор по эксплуатации АО «ММТП» Виталий Власов.

В настоящий момент трубошпунт перегружен на судно «Валерий Васильев». Он доставит его в район проведения строительных работ в рамках реализации масштабных инфраструктурных проектов в Арктической зоне РФ.

Фото: ММТП