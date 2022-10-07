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В правительстве обсудили организацию международных автомобильных перевозок грузов
07.10.2022

В правительстве обсудили организацию международных автомобильных перевозок грузов

    • Первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов провел совещание по реализации Указа Президента России от 29 сентября 2022 года №681 на тему осуществления международных автомобильных перевозок грузов, сообщает пресс-служба правительства.

    В совещании приняли участие первый заместитель министра транспорта Андрей Костюк, председатель комитета Государственной Думы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Евгений Москвичёв, руководители субъектов РФ, представители ФТС, ФАС и Минпромторга.

    «Необходимо организовать максимально плавный переход работы грузоперевозчиков на новую схему с перецепкой грузов», — напомнил первый вице-премьер. В ходе совещания были озвучены рекомендации по осуществлению и документальному оформлению перецепки/перегрузки транспортных средств при ввозе и вывозе товаров и план-график реализации указа президента. Также профильные ведомства достигли договоренности о распределении полномочий по данным вопросам.

    По итогам обсуждений определены пути информирования перевозчиков о механизме перецепки/перегрузки, схемы организации сбора и обработки на базе ситуационного центра Минтранса информации о проблемных вопросах.

    Минтрансу и ФТС поручено определить целевые показатели эффективности таможенного оформления грузов, такие как скорость досмотра, количество пропущенных машин, а также осуществлять мониторинг их достижения.


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