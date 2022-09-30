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Президент подписал указ об ответных санкциях в сфере международных автомобильных грузоперевозок
30.09.2022

Президент подписал указ об ответных санкциях в сфере международных автомобильных грузоперевозок


    • Президент России Владимир Путин предоставил право правительству РФ устанавливать запрет на осуществление международных автомобильных перевозок по территории России грузовыми транспортными средствами, принадлежащих иностранным перевозчикам, зарегистрированным в иностранных государствах, которые ввели в отношении граждан РФ и российских юридических лиц ограничительные меры в сфере международных автомобильных перевозок грузов. Соответствующий указ №681 от 29 сентября 2022 года опубликован на сайте Кремля.

    Как следует из документа, правительству в случае установления запрета необходимо будет определить

    — срок действия запрета

    — перечень иностранных государств, которые ввели ограничения в данной сфере

    — виды международных автомобильных грузовых перевозок, на осуществление которых распространяется запрет

    — условия осуществления международных автомобильных грузовых перевозок, при соблюдении которых запрет не применяется.

    Ранее выданные в России иностранным перевозчикам специальные разрешения при введенном запрете считаются недействительными, отмечается в указе главы государства.

    Указ президента РФ в сфере автомобильных перевозок


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