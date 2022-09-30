Президент подписал указ об ответных санкциях в сфере международных автомобильных грузоперевозок

Президент России Владимир Путин предоставил право правительству РФ устанавливать запрет на осуществление международных автомобильных перевозок по территории России грузовыми транспортными средствами, принадлежащих иностранным перевозчикам, зарегистрированным в иностранных государствах, которые ввели в отношении граждан РФ и российских юридических лиц ограничительные меры в сфере международных автомобильных перевозок грузов. Соответствующий указ №681 от 29 сентября 2022 года опубликован на сайте Кремля.
Как следует из документа, правительству в случае установления запрета необходимо будет определить
— срок действия запрета
— перечень иностранных государств, которые ввели ограничения в данной сфере
— виды международных автомобильных грузовых перевозок, на осуществление которых распространяется запрет
— условия осуществления международных автомобильных грузовых перевозок, при соблюдении которых запрет не применяется.
Ранее выданные в России иностранным перевозчикам специальные разрешения при введенном запрете считаются недействительными, отмечается в указе главы государства.